En noviembre comienzan las tareas de perforación en el proyecto minero El Águila

El Gobierno Provincial otorgó a la empresa Battery Age Ltd. la autorización provisoria para iniciar su primera campaña de perforación el próximo mes, en el proyecto ubicado en cercanías de Tres Cerros, en el Macizo del Deseado.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, otorgó el permiso provisional a la empresa Battery Age Ltd. para llevar adelante su programa inaugural de perforación en el Proyecto El Águila, orientado a la exploración de oro y plata de alta ley.

La autorización fue emitida luego de la revisión técnica y ambiental del Informe de Impacto Ambiental (IIA), en cumplimiento de la legislación minera y ambiental vigente.

Así se informó al gerente de Battery Age en Argentina, Salvador Broens, en una reunión mantenida este martes con autoridades del área de contralor ambiental, encabezada por el secretario Gastón Farías, quien estuvo acompañado por Katiza Dragnic, subsecretaria de Evaluación de Impacto Ambiental; Guillermina Maderwald, subsecretaria de Control Ambiental Zona Sur; Jesabel Schon, directora Provincial de Evaluación de Estudios Ambientales; y Luis Lucero, director Provincial de Coordinación de Inspecciones Zona Sur, junto a las observaciones finales del Informe de Impacto Ambiental (IIA), paso previo a la aprobación definitiva.

El programa de perforación, que se iniciará en noviembre, contempla alrededor de 2.000 metros de perforación con el método de Aire Reverso (RC) y se desarrollará en las zonas Águila Main y Águila Sur, donde se han identificado vetas subverticales de cuarzo y sulfuros con valores en superficie de hasta 174,6 g/t de oro y 4.739 g/t de plata.

Posteriormente, la empresa prevé extender la exploración hacia los sectores Verbena y San Cristóbal, definidos por anomalías geoquímicas y geofísicas coincidentes.

Desde la compañía, señalaron que el modelo de exploración combina geoquímica de suelo —más de 2.200 muestras históricas y recientes—, magnetometría terrestre (327 km lineales) y estudios de gradiente IP/Resistividad (58 km), lo que ha permitido definir una cartera de objetivos sobre los 91 km² que abarca el proyecto.

Desde la Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero destacaron que la aprobación del permiso “se enmarca en la política provincial de acompañar el desarrollo del sector minero con estrictos controles ambientales, priorizando la transparencia, la sostenibilidad y la generación de empleo local”.

La campaña contará con contratistas y logística local, y se mantendrá bajo supervisión técnica permanente por parte de la Autoridad de Aplicación provincial, asegurando el cumplimiento de las medidas de protección ambiental y los estándares internacionales de seguridad en todas las etapas del proceso exploratorio.