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En el marco del mes de la mujer se organiza la primera edición de la Expo Femink

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Desde la Secretaria de Cultura, Deportes y Juventud invitan a la comunidad a participar de esta actividad organizada para el sábado 7 y domingo 8 de Marzo de 12 a 21 hs en la Sala Liliana Venanzi del Centro Cultural.

Carolina Assi organizadora del evento detalló: “Van a estar presentes tatuadoras de nuestra ciudad y de la región, es un evento abierto para todo el público”, agregó además “habrá un sector para niños para incentivar el arte donde podrán dibujar y pintar”.

La organizadora comentó detalles del evento: “habrán sorteos, premios y se dictaran cursos de Tatto, Body Piercing y aerografías”.

Para finalizar, Assi destacó: “Es nuestra primera edición, ojalá pueda ir creciendo esta actividad. Para tatuadoras que deseen inscribirse quedan dos cupos y se encuentra abierta la inscripción para emprendedores que tengan que ver con la temática del evento”. Para mayor información comunicarse al 2974365420 o en la red social Instragram expo.femink.

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