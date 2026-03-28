En el ciclo Desde el Sur, el periodista Juan Alonso presentó su libro “Libra, historia de una trampa”

El periodista de investigación y escritor, Juan Alonso, presentó este viernes en el Obispado de Río Gallegos su libro “Libra, historia de una trampa” en el ciclo de debate político Desde el Sur, que impulsa la Municipalidad, ante autoridades locales y un público numeroso.

Alonso fue acompañado por el jefe de Gabinete Diego Robles y la Secretaria de Gobierno Sara Delgado, que estuvieron a cargo de la presentación y moderaron la charla. Asistió el gabinete del Ejecutivo municipal.

“Yo escribí este libro en tiempo real, justo después del posteo del presidente el 14 de febrero del año 2025. A partir de ese momento empecé a trabajar y lo terminé en diciembre”, explicó el escritor que reconstruyó la causa Libra, en la que está involucrado el presidente Javier Milei.

El autor remarcó que, a más de un año del hecho, la causa sigue generando novedades. En ese sentido, señaló que actualmente “están emergiendo noticias en tiempo real vinculadas a pericias realizadas sobre el celular de uno de los asesores criptográficos del presidente, Mauricio Gaspar Novelli”.

Durante su análisis, Alonso fue contundente sobre el impacto institucional del caso. “Yo creo que el presidente mintió, hizo trampa. Fue el único mandatario en el mundo que difundió un contrato de estas características y después dijo que era para pymes, cuando no era así”, sostuvo.

El periodista también se refirió al avance judicial y al rol del Ministerio Público Fiscal: “La prueba es concreta, fue hallada en el teléfono celular de Novelli y ya está en manos del fiscal Eduardo Taiano desde hace meses”.

Sobre el futuro de la investigación, adelantó que evalúa una posible continuidad del libro: “Estamos pensando en una segunda parte, pero esto cambia día a día y no se sabe dónde va a terminar”.

Finalmente, destacó la recepción del trabajo en distintas presentaciones del país: “El libro es una fotografía de lo que está sucediendo en la Argentina, una época que también intento narrar y poner en diálogo con otros textos”.