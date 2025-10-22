En Cañadón Seco siguen avanzando con obras que fortalecen una gestión comprometida con el ambiente y el desarrollo sostenible

La Planta de Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos (GIIRSU) continúa su proceso de transformación, consolidándose como un espacio clave para el tratamiento responsable de los residuos.

Se formaliza el Punto Verde, con pintura, iluminación y cartelería que permitirá clasificar los materiales y facilitar que las y los vecinos puedan acercarse en cualquier momento a dejar sus residuos.



También se realizan mejoras en la fachada y el lateral del edificio, con la instalación de una puerta de emergencia, el sellado de ingresos de agua, el cerramiento del predio y la construcción de nuevos baños y una oficina para el personal.



Con una inversión realizada con fondos propios, seguimos impulsando políticas que priorizan el ambiente, la infraestructura y el bienestar de la comunidad. En Cañadón Seco, cada obra refleja una gestión que trabaja con planificación, compromiso y visión de futuro.