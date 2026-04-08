Empiezan a llegar los CEOs de las petroleras más importantes del país a Santa Cruz y Vidal se reúne con ellos para impulsar la producción y el empleo

El gobernador ya comenzó una rueda de encuentros con los CEOs de las 14 operadoras que trabajan en Santa Cruz, para definir un nuevo esquema que impulse la actividad hidrocarburífera provincial.

El Gobierno de Santa Cruz avanza en la construcción de un acuerdo estratégico con las principales operadoras petroleras que trabajan en la provincia, en un contexto marcado por la necesidad de recuperar niveles de actividad, sostener el empleo y proyectar un crecimiento productivo sostenido.

En las últimas horas, el gobernador Claudio Vidal comenzó una ronda de reuniones con los CEOs del sector, entre ellos los más importantes del país, en las que se analiza un nuevo esquema integral orientado a dinamizar la industria hidrocarburífera, tanto en yacimientos maduros como en áreas de desarrollo potencial.

Reuniones clave con operadoras para redefinir el escenario productivo

Los encuentros forman parte de una instancia decisiva de diálogo entre el Estado provincial y las empresas, donde se discuten herramientas concretas para revertir la caída de la producción, reactivar equipos y fortalecer la cadena de valor energética.

El eje está puesto en generar condiciones que permitan incrementar la actividad en los yacimientos, promover nuevas inversiones y garantizar previsibilidad en el sector.

Las conversaciones avanzan sobre un esquema que buscará alinear incentivos productivos con compromisos concretos de inversión y trabajo, en un marco de responsabilidad compartida entre el sector público y privado.

Más producción, más empleo: el objetivo central

El acuerdo apunta a consolidar un horizonte de mayor producción hidrocarburífera en Santa Cruz, con impacto directo en la generación y sostenimiento de puestos de trabajo.

En ese sentido, uno de los puntos centrales en discusión es la necesidad de levantar equipos inactivos, intensificar tareas en campo y reactivar áreas que hoy presentan niveles de producción por debajo de su potencial.

La iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno provincial para reposicionar a Santa Cruz dentro del mapa energético nacional, en un contexto donde las cuencas maduras requieren nuevas herramientas para sostener su competitividad.

Un convenio que marcará el rumbo del sector

Se ultiman los detalles finales para un entendimiento “de alto impacto” para la economía provincial, con proyección a mediano y largo plazo.

El anuncio formal será acompañado por la firma de las operadoras y autoridades provinciales, en lo que se anticipa como un punto de inflexión para el desarrollo hidrocarburífero santacruceño.

Expectativa en el sector y en las comunidades petroleras

El avance de estas negociaciones genera expectativas tanto en la industria como en las comunidades vinculadas a la actividad, donde el movimiento de equipos y la inversión directa tienen un efecto inmediato en el empleo y la economía regional.

Con este paso, la provincia busca consolidar un mensaje claro: reactivar, producir más y generar trabajo, en un escenario desafiante pero con oportunidades concretas de crecimiento y mayor actividad económica en las comunas petroleras.