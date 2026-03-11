Empanadas de “sombreritos” de Caleta Olivia llegaron a la TV nacional en “La Ruta del Mar Patagónico”

Carlos Suárez, de “Conservas de Laly”, participó junto al chef Tupac Guantay en el programa de El Gourmet, donde mostraron el proceso de recolección y preparación de las tradicionales empanadas de mariscos de la ciudad.

La gastronomía de Caleta Olivia tuvo presencia en la pantalla del canal El Gourmet a través del programa La Ruta del Mar Patagónico, donde Carlos Suárez, de “Conservas de Laly”, participó junto al chef Tupac Guantay para mostrar la preparación de las tradicionales empanadas de “sombreritos”, un plato característico de la zona.

En diálogo con La Mañana en Patagonia, Suárez explicó que la convocatoria surgió a partir de un trabajo conjunto entre la producción del programa y la Subsecretaría de Turismo. “La producción del programa junto a la Subsecretaría de Turismo se contactaron con Gladys Pérez, queriendo promocionar alguno de los platos que se hacen históricamente acá en Caleta Olivia”, comentó.

El emprendedor señaló que desde hace tiempo vienen trabajando en la difusión de esta especialidad gastronómica en distintas localidades. “Ya veníamos tratando de posicionar las empanadas de sombreritos en varias localidades; estuvimos invitados por la gente de Puerto Deseado y se fue mostrando un poco lo que hacíamos, hasta que nos convocaron para poder mostrar esto”, relató.

Durante la grabación, el equipo del programa acompañó a los protagonistas en una salida a las playas de la ciudad para recolectar el marisco y elaborar el plato desde cero. “Tuvimos la posibilidad de acompañarlo a las playas a recorrer y encontrar algunos sombreritos, cocinarlos desde cero y fue una muy buena experiencia”, destacó Suárez, quien además resaltó el trabajo del equipo televisivo: “El equipo de producción es impresionante, grabaron muchas tomas durante la recolección y consultaron cómo se hacía este producto”.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del chef invitado fue el sabor del marisco. “Lo que impacta es la textura que tiene, que parece como una goma, pero una vez que lo probás tiene un sabor delicioso”, explicó. En ese sentido, agregó que Guantay comentó que le sorprendió el sabor a mar al morder la empanada.

Suárez también remarcó el esfuerzo que implica la elaboración del plato, desde la recolección hasta la preparación. “No es nada fácil hacer una docena de empanadas de sombreritos. Son muchos los que hay que sacar y, cuando hacemos alguna venta, estamos varios días con el proceso de recolección. Es mucho sacrificio recolectar, después limpiar y prepararlas”, detalló.

El capítulo comenzó a grabarse entre agosto y septiembre del año pasado, mientras que la producción visitó Caleta Olivia a principios de noviembre, en el marco de un recorrido por distintas localidades de la región.

El programa se emitió el lunes a las 18:00 y a las 22:00 horas por la señal de El Gourmet y volverá a repetirse el sábado a las 14:30, 18:30 y 23:30. Según indicó Suárez, los episodios por el momento se transmiten únicamente por la señal de cable y posteriormente serán publicados en YouTube, una vez finalizada la primera emisión de los capítulos.