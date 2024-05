Emotiva despedida: Ricardo “Carozo” Rodríguez cerró una etapa tras 31 Años en la docencia

Ricardo “Carozo” Rodríguez, conocido por su trayectoria como docente durante 31 años, se jubiló en la última semana. Su despedida fue muy emotiva, marcada por el reconocimiento de colegas y alumnos, quienes le expresaron muestras de cariño y gratitud por su dedicación en las instituciones educativas por las que ha pasado.

En una entrevista con Voces y Apuntes, Carozo Rodríguez compartió sus sentimientos en este momento de transición. “Fue muy emocionante mi despedida. Yo comencé en la docencia el 21 de Abril del año 1993, hace 31 años en el Colegio N° 6”, expresó.

El exdocente destacó la sorpresa que le causó la despedida que recibió en el Colegio Spínola, donde actualmente trabaja. “Vengo de tres días de mucha emoción personal, fue muy fuerte. Todos los días tenías algo nuevo, algo por qué ir a trabajar”, afirmó.

Rodríguez recordó con nostalgia la compañía y el compañerismo que experimentó a lo largo de su carrera. “Desde el compañerismo en las diferentes etapas, la gente que ha pasado y han sido tantos que hoy todo el mundo me saluda y me cuesta reconocerlos, porque me tengo que transportar 20 años atrás”, señaló.

Asimismo, reflexionó sobre su labor educativa y el legado que deja. “La peleé bastantes años y creo que he sembrado algunas semillitas que van a seguir apuntalando a los chicos, aunque tiene que ser un trabajo en conjunto, no solo desde la escuela sino desde la sociedad misma”, comentó.

Sin embargo, expresó su preocupación por el estado actual de la educación. “Me preocupa mucho ver la situación en la que está la educación. Yo ya estaba en condiciones de jubilarme hace rato, seguí porque quería ponerle el hombre, pero veo que no hay respuesta desde muchos lados”, lamentó.

Finalmente, hizo un llamado a la reflexión sobre el futuro de la educación. “Es muy difícil separar lo que pasa dentro de un colegio de tu vida personal. Trabajar, con chicos, chicas y estudiantes es difícil. Hay que darle una vuelta de rosca a todo esto para ver a dónde queremos llegar”, concluyó.

