Emocionantes finales de la Liga Municipal Infantil de Futsal Femenino en Rio Gallegos

Este domingo se vivió una jornada cargada de adrenalina, talento y pasión por el deporte. Con la participación de más de 70 equipos en las distintas categorías, la Liga Municipal Infantil de Futsal Femenino se consolidó como uno de los eventos deportivos más convocantes del año. Las campeonas fueron JBR Teens, Sporteam (Punta Arenas), Sur 87 y Petroleritas.

Organizado por la Municipalidad de Río Gallegos, este certamen no solo contó con la presencia de clubes de la ciudad, sino que sumó la participación de equipos de la Cuenca Carbonífera y de Punta Arenas (Chile), como Sporteam y Víctor Llanos, aportando un marco internacional y elevando el nivel competitivo.

Resultados

Categoría D

Campeón: JBR Teens

Subcampeón: Club Petrel

3° puesto: Olimpia

Jugadora del Torneo: Abigail López (JBR Teens)

Goleadora: Kiara Hernández (JBR Teens)

Valla menos vencida: Patricia Valle (Club Petrel)

Categoría C

Campeón: Sporteam (Punta Arenas)

Subcampeón: Petroleritas

Jugadora del Torneo: Javiera Garviso (Sporteam)

Goleadora: Stefania Hueicha (Sporteam)

Valla menos vencida: Paula Vera (Huracán)

Categoría 2013

Campeón: Sur 87

Subcampeón: Cuenca de Río Turbio

3° puesto: Lucho Fernández

Jugadora del Torneo: Umma Oviedo (Cuenca)

Goleadora: Sharon Fernández (Lucho Fernández)

Valla menos vencida: Florencia Fontana (Cuenca)

Categoría 2011

Campeón: Petroleritas

Subcampeón: Cuenca de Río Turbio

3° puesto: Lucho Fernández

Jugadora del Torneo: Melany Villagra (Petroleritas)

Goleadora: Luisana Duckwen

Valla menos vencida: Florencia Fontana (Cuenca de Río Turbio)

Categoría 2015

Campeón: Sur 87

Subcampeón: Lucho Fernández

3° puesto: Olimpia

La organización destacó el nivel de competencia, el compromiso de los equipos y el acompañamiento de las familias en las tribunas, que le dieron un marco festivo a cada jornada.

Fechas pendientes: debido al corte de luz que interrumpió la programación, la Liga Municipal informó que las fechas restantes se reprogramarán y se dará a conocer el nuevo cronograma en los próximos días.