Emoción, recuerdos y expectativas: el acompañamiento marcó la reapertura y el inicio del ciclo del Jardín Maternal Municipal de Río Gallegos

Este lunes, el intendente Pablo Grasso encabezó la reapertura e inicio del ciclo escolar del Jardín Maternal Municipal, que fue puesto en valor tras años de abandono y generará un espacio seguro de cuidado para la comunidad de Río Gallegos.

En este marco, Carla Matulich, directora del establecimiento, expresó su entusiasmo. “Es un día muy especial. La verdad que estamos muy emocionados y también muy atareados para llegar con todo a tiempo. Todo el trabajo que se ve refleja las intenciones que hay detrás de este proyecto educativo, que será brindado para los niños de la comunidad de Río Gallegos”, señaló.

Sobre el camino recorrido hasta la apertura, explicó: “Trabajamos arduamente desde hace bastante tiempo. Ya comenzamos con el período de adaptación y los niños que se preinscribieron están concurriendo. Estamos muy expectantes de cumplir con las expectativas de las familias”.

Además, destacó el vínculo con los padres: “Primero, agradecerles por habernos elegido. Para nosotros es fundamental porque estos niños son el futuro. Vamos a trabajar para que aprendan y se diviertan a través del juego y las canciones, incorporando nuevos aprendizajes en este espacio”.

Por su parte, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio, Julia Chalub, remarcó la importancia de la reapertura. “Es una alegría inmensa recuperar este espacio que estuvo abandonado durante años. Hoy está puesto en valor gracias a una decisión del intendente de generar un lugar de cuidado abierto a toda la comunidad”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “Esto permite que muchos papás y mamás puedan ir a trabajar tranquilos, sabiendo que sus hijos quedan en manos de un equipo comprometido”.

También destacó la alta demanda: “La inscripción en cuatro horas superó ampliamente la matrícula. Es un espacio muy esperado, sobre todo por su ubicación en el casco céntrico”.

Chalub precisó que el jardín contará con “una matrícula de alrededor de 120 niños, distribuidos en distintos turnos según las necesidades de cada familia”, y valoró el trabajo del equipo: “Hay un gran compromiso de las directoras y de todo el personal, muchas de ellas ya formaban parte del jardín antes de su cierre”.

En el acto también se hicieron presentes vecinos que compartieron sus emociones y expectativas. Ezequiel, de 20 años y ex alumno de la institución, manifestó su alegría por la reapertura del jardín. “Estoy muy contento, tengo los mejores recuerdos de cuando venía acá. Es muy lindo ver que vuelva a abrir sus puertas”, expresó. Además, no dudó en recomendar el espacio a las familias de la ciudad, destacando la importancia de contar con un lugar de estas características para la primera infancia.

Por otro lado, una mamá que asistió junto a su pequeño de dos años, quien ya concurre al jardín, se mostró entusiasmada por el inicio del ciclo lectivo. “Tenemos muchas expectativas por este año que empieza para mi hijo”, señaló, y resaltó especialmente el factor humano del establecimiento: “Desde el primer día se nota la calidez del equipo docente, eso como familia te da mucha tranquilidad”.

Finalmente, la vicedirectora y reconocida docente de Nivel Inicial, Natalia Palacios, también compartió sus sensaciones en esta jornada. “Estoy muy ansiosa y con muchas ganas de compartir esta inauguración con los alumnos y con toda la comunidad. Esperamos que sea una tarde agradable, sobre todo para los niños”, expresó.

Respecto al trabajo institucional, indicó: “De a poco nos vamos afianzando. Somos un equipo que ya tiene experiencia en conducción, pero con el personal nos estamos conociendo. Las ganas de trabajar y de avanzar están, y creemos que vamos por buen camino”.

Por último, dejó un mensaje a las familias: “Agradecemos por confiar en nosotros y por la paciencia durante el período de adaptación, que a veces es más difícil para los adultos que para los niños, pero es parte del proceso”.