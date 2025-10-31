Emergencia hídrica en Caleta Olivia: trabajo conjunto entre el SIPGER, el municipio y empresas para garantizar el suministro de agua

En el marco de la emergencia hídrica que afecta a Caleta Olivia, se desarrolló una reunión clave en la sede del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER), encabezada por el secretario adjunto Nallib Rivera, el intendente Pablo Carrizo, representantes de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y diversas empresas locales comprometidas con la asistencia a la comunidad.

Durante el encuentro se delinearon las estrategias y acciones conjuntas para reforzar el operativo de distribución de agua en los distintos barrios de la ciudad, priorizando los sectores más afectados.

Entre las empresas que se sumaron a esta labor solidaria se destacan CAM, IBERO, SEAVE, LBSUR/ETIAM3, COPESA, MAFER, CLEAR, LOS RANQUELES, además de la colaboración de Bomberos Voluntarios, Servicios Públicos y MCO, conformando un trabajo articulado que une esfuerzos del ámbito gremial, público y privado.

Desde el SIPGER remarcaron que esta iniciativa refleja el compromiso social y comunitario que la institución sostiene en toda la provincia, acompañando a los santacruceños en momentos de dificultad.

“En estos momentos difíciles, la prioridad es estar al lado de la gente, colaborando con el municipio y las instituciones locales para que ninguna familia se quede sin agua”, expresó Nallib Rivera, secretario adjunto del sindicato.

El operativo se mantiene activo en distintos puntos de la ciudad, demostrando que con organización, solidaridad y compromiso colectivo es posible brindar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.