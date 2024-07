Emergencia Climática: Santa Cruz moviliza ayuda masiva para zonas rurales afectadas

El Gobierno de Santa Cruz continúa asistiendo a las zonas rurales más afectadas por la reciente nevada, que cubrió el 70% de Santa Cruz. Más de una decena de camiones ingresaron a la provincia y fueron recibidos en Ramón Santos por el gobernador Claudio Vidal. “La situación no es fácil. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, acompañando al vecino y al productor”, resaltó el mandatario.

El Gobierno de Santa Cruz, encabezado por el Gobernador Claudio Vidal, ha respondido a esta emergencia climática movilizando una significativa ayuda a las zonas rurales más afectadas. Esto incluyó el ingreso de más de una decena de camiones cargados con forraje y maquinaria, los cuales fueron recibidos por el Gobernador en Ramón Santos. La iniciativa busca mitigar los efectos devastadores de la nevada y apoyar tanto a los productores como a los trabajadores rurales.

“Es necesario hablar con franqueza sobre lo que nos ha tocado vivir y lo que estamos viviendo,” enfatizó. “Hay mucho por mejorar. Hace 25 años, esta provincia era una de las líderes en producción lanera, tanto en cantidad como en calidad. Contábamos con casi 10 millones de cabezas de ganado ovino. Hoy en día, ese número ha disminuido drásticamente a 1.800.000, y tras esta crisis, quedaremos en una situación aún más crítica. La idea de este gobierno es recuperar la ganadería y dar un primer paso significativo en el ámbito agropecuario. Sin embargo, nos encontramos con un invierno anticipado y en un momento en el que la situación provincial ya estaba deteriorada. Los trabajadores están haciendo un gran esfuerzo para enfrentar esta adversidad.”

En este marco, la respuesta del gobierno incluye la llegada de 24 máquinas y la movilización de camiones cargados con forraje, esenciales para el sustento del ganado en las zonas rurales aisladas. El Gobernador explicó que, además, “está llegando maquinaria de Buenos Aires, se comunicó el gobernador de Catamarca, el gobernador de Neuquén también para asistir con ayuda.”

Con relación al desafío que enfrenta la provincia, señaló que “hubo días en donde tuvimos más de 300 personas incomunicadas. Hoy todavía está trabajando el Ejército, distintos entes provinciales, Defensa Civil, Bomberos en esta zona de la provincia.”

La situación es crítica, y el gobierno está tomando medidas para asegurar la supervivencia de la producción ganadera, un sector vital para la economía provincial. Vidal explicó que “la idea de este gobierno es recuperar la ganadería y dar un primer paso en lo que significa el agro.”

El gobernador Claudio Vidal reconoció el apoyo del gobierno nacional y el compromiso de Guillermo Franco, destacando que “es una persona que nos escucha, que nos acompaña en todo lo que puede.” En este sentido, mencionó que están programando un viaje a Buenos Aires para abordar algunas obras nacionales que quedaron inconclusas, afirmando: “Estamos trabajando, gestionando y haciendo todo lo que podemos hacer en siete meses de este viaje.”

Al considerar el impacto del temporal y las necesidades futuras, Vidal explicó: “Una línea de crédito es lo que estamos buscando para todos los productores. Repito, no solamente para el gran productor, sino también para el pequeño y mediano productor, que son los que peor la están pasando porque no cuentan muchas veces con los recursos necesarios para enfrentar este tipo de situaciones.” Asimismo, subrayó la gravedad de la situación en varias áreas de la provincia: “Hay lugares en la provincia que todavía tienen un metro de nieve.”



Vidal subrayó la importancia de seguir adelante y apoyar a los productores y trabajadores rurales: “Mañana realizaremos un operativo junto al Ejército, a quienes quiero reconocer por su gran trabajo.”

En cuanto a la colaboración y el esfuerzo colectivo, el Gobernador instó a la unidad y enfatizó que “es el momento en donde todos tenemos que colaborar. La situación no es fácil. Yo les pido a los medios que nos ayuden, porque al parecer la situación provincial es como que no fuera tan grave y no se están dando cuenta de la dimensión de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en nuestra provincia.”

“Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La situación no es fácil. Yo, por mi parte, voy a trabajar para que esta ruta se pueda terminar de una buena vez. Lo importante es que estamos acá dando la cara, acompañando al vecino, al productor.”