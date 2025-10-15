Embellecen exterior del vertedero municipal

La artista plástica Violeta Aragón realiza un mural de fauna autóctona en la entrada al predio de disposición de residuos. Hoy inició la intervención artística para cambiar la apariencia del frente del espacio al que acceden los vecinos diariamente.

En la jornada de hoy comenzó con el bosquejo para continuar en los siguientes días y extender el embellecimiento a otros paredones ubicados en el ingreso. Este sector requiere del mantenimiento constante y se solicita la colaboración de la comunidad al hacer uso del espacio. Se ha realizado forestación, iluminación y red de agua con el fin de mejorar las instalaciones para quienes trabajan y acuden al predio.

La supervisora de la Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos de la Municipalidad de Caleta Olivia (P.T.R.U.M.C.O.) Saba Cañizares resaltó que la idea es “trabajar todos los días para mejorar el sector, también hemos forestado con más de mil podos, con conexión de agua de red al sector. Estamos tratando de mejorar las instalaciones”.

Este trabajo de la artista local tiene como objetivo cambiar la cara de parte del ingreso al vertedero con coloridos paisajes locales con fauna local.