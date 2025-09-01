Eloy Echazú: “Se nota que entraron en modo electoral por eso hablan de coparticipación”

Así lo indicó el Diputado Eloy Echazú al salir al cruce de las declaraciones del ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez. El legislador cuestionó con dureza tanto al Gobierno Provincial como a la gestión nacional de Javier Milei.

“Ahora se dan cuenta de todo lo que decimos desde Unión por la Patria. El Gobierno Provincial, del cual Álvarez es parte, le vota todas las locuras que manda Milei al Congreso. Es la fiel representación del Presidente en Santa Cruz: reniega de sus orígenes, ataca y persigue a todo aquel que piense distinto y ahora se acuerdan de la coparticipación”, expresó Echazú.

El legislador advirtió que la reducción de la coparticipación y el freno a programas nacionales afectan directamente a la provincia en áreas sensibles como la salud, la educación y la infraestructura. Y señaló que el oficialismo provincial “recién ahora ve la luz porque está en campaña”.

“Se nota que entraron en modo electoral: descubrieron que, si la coparticipación nacional se reduce, Santa Cruz tendrá menos recursos pero sus levantamanos siguen haciendo su trabajo. Son un chiste. Quieren darse un baño de transparencia y acompañamiento a los santacruceños, pero los santacruceños ya viven el enfriamiento de la economía, el menor consumo, la caída de ventas y la baja en la recaudación. Y peor aún, muchos han sido despedidos, sobre todo en el sector petrolero, un logro exclusivo del Gobierno de Vidal con Álvarez en primera fila, acompañado en su momento por Gutiérrez y ahora por Verbes”, subrayó.

Finalmente, Echazú cuestionó la supuesta búsqueda de una “tercera vía” a nivel nacional por parte del oficialismo provincial, “ahora hablan de una alternativa para enfrentarse a Milei, pero son exactamente lo mismo. Los santacruceños ya se dieron cuenta”.