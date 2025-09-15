Eloy Echazú: “Vidal copta los Tribunales con sus designaciones exprés”





En la última sesión ordinaria, ingresaron a la Cámara de Diputados los pedidos de acuerdo para la designación de los integrantes del Tribunal de Cuentas, Tribunal Superior de Justicia y Fiscalía de Estado. “No me sorprende, que ingresen los pedidos de designación. Ya hicieron las modificaciones exprés y ya tenían los candidatos”, indicó el Presidente del Bloque UxP-PJ Eloy Echazú.



“Vidal copta los Tribunales con sus designaciones, era lo que le quedaba por hacer y busca blindarse en el lugar donde deben controlar los números y documentaciones y en el lugar donde se imparte justicia”, agregó Echazú.



“Los nombres que propone, si llaman la atención porque nuevamente se modifica la integración del Tribunal de Cuentas para asegurarse el Tribunal Superior de Justicia; la Dra Castro, cuñada de Luxen; suman al Dr. Fernando Kustich actual abogado de la Caja de Servicios Sociales quien tendría participación de la compra de medicamentos con la Droguería Suizo Argentina, sospechada de coimas y corrupción. Quiere la Justicia Vidalista, pregonaban una cosa y hacen otra”, manifestó Echazú.



Todos los pedidos de acuerdo ingresaron a la comisión de Asuntos Constitucionales “donde esperamos poder trabajar como corresponde y no le den el tratamiento exprés. Queremos citarlos, dialogar con todos los ternados y analizar sus CV como debe hacerse”, finalizó.