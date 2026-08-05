Eloy Echazú: “La crisis social no es culpa de los vecinos, sino del ajuste salvaje por lo que hoy tenemos esta situacion de morosidad”



Frente a los alarmantes datos del INDEC que ubican a Río Gallegos a la cabeza del desempleo en la Patagonia con una tasa del 8,5%, el diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, cruzó con dureza las políticas económicas de la gestión provincial.



“Desde hace meses vemos a diario el cierre de pymes y comercios que ya no pueden sostener los alquileres ni los salvajes aumentos en los servicios de luz y gas, que acumulan subas de hasta un 300% en el último semestre”, advirtió el legislador. En este contexto, sumemos los casi siete meses de salarios congelados, lo que provocó una caída histórica del poder adquisitivo.



Esta situación empujó a las familias santacruceñas a un límite crítico: según informes recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santa Cruz registra una de las tasas de morosidad crediticia y deudas de consumo más altas del país. En este sentido, Echazú analizó la insuficiencia del gobierno provincial, siendo que, la única herramienta destinada hasta el momento fue el Plan de Alivio Financiero del Banco Santa Cruz: “que hasta finales de junio 3500 trabajadores y trabajadoras de la administración pública hayan tenido que acceder al crédito evidencia un drama social alarmante; miles de empleados públicos tienen más del 75% de su salario comprometido en deudas para poder comer” y agregó, “lo único que hicieron hasta el momento es ofrecer más endeudamiento a tasas altísimas en lugar de salarios dignos”.



Ante la gravedad del panorama, Echazú confirmó que presentara de un Proyecto de Ley para hacer frente a la situación extrema por la que están atravesando los trabajadores.

“Acumular deudas no es falta de voluntad de pago ni mala administración de las y los vecinos; es la consecuencia directa del modelo de ajuste que comparten nacionon y provincia, por eso, desde la Cámara de Diputados vamos a seguir defendiendo a Río Gallegos y a toda la provincia con herramientas reales para acompañar a nuestra gente”, concluyó el legislador.