Eloy Echazú: “La 7ma sesión es inconstitucional”

Así lo indicó el Presidente del Bloque Unión por la Patria-PJ, cuando el Vicegobernador Leguizamón intentó presidir una sesión estando a cargo del despacho del Poder Ejecutivo.

Hoy en la Cámara de Diputados, se dio inicio a una sesión donde “el Vicegobernador empezó presidiendo un encuentro parlamentario que tiene todas la características para ser declarado inconstitucional, lo cual ameritaría una intervención Judicial”, manifestó el Presidente del Bloque diputado Eloy Echazú quien agregó: “además, Iris Rasgido estaba ocupando una banca, habiendo sido designada por el Poder Ejecutivo como titular del Consejo Provincial de Educación y eso no podía ocurrir”.

En redes sociales,” el oficialismo dice que nosotros no queremos tratar proyectos de cara a la sociedad, pero esto no es así, porque lo único que hicimos fue pedir que se cumplimente la institucionalidad. Un Vicegobernador no puede desconocer que, en ausencia del Gobernador, está a cargo del despacho del Poder Ejecutivo y por lo tanto en la Cámara de Diputados debe presidir la Vicepresidenta 1ra, es decir la diputada Barrientos”, manifestó el legislador.

“Tampoco reconocen sus errores, lo más lógico era que se levantara de la mesa y se sentara la diputada Barrientos, sin embargo, continuó desconociendo todas las normas constitucionales e internas de funcionamiento de esta Cámara”, indicó y agregó “en el mismo sentido quiero agregar que la renuncia de la Profesora Rasgido debe ser aceptada por el Cuerpo que está conformado por Diputados y Diputadas únicamente y luego debe expedirse el Tribunal Electoral Permanente”.

“Sabemos que hay un temario extenso por tratar y desde las 12:30 aproximadamente hay un cuarto intermedio, en estos momentos estamos en las bancas esperando alguna notificación para retomar la sesión”, manifestó Echazú quien finalizó diciendo “los únicos que se retiraron fueron los integrantes de los otros dos Bloques y se dedicaron a publicar falacias en redes sociales. Nosotros vamos a solicitar copia de la versión taquigráfica y de la transmisión en vivo que se realiza por el canal de youtube de la Cámara de Diputados”.