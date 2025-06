Eloy Echazú: “Es muy grave lo que hace y dice Leguizamón”

Así lo indicó el Presidente del Bloque UxP-PJ Eloy Echazú luego de las violentas declaraciones del titular de la Legislatura con amenazas directas al Poder Judicial y la Municipalidad de Río Gallegos. “Son una amenaza al sistema democrático”, dijo el legislador.

El presidente del Bloque Unión por la Patria–Partido Justicialista de la Legislatura santacruceña expresó su más enérgico repudio a las recientes declaraciones del Vicegobernador, Fabián Leguizamón, quien sugirió la posible intervención del Poder Judicial y de la Municipalidad de Río Gallegos.



“El Vicegobernador desconoce el principio republicano de división de poderes y pone en riesgo la institucionalidad democrática de nuestra provincia”, afirmó el legislador. “Hablar de intervención a órganos constitucionales es una amenaza directa al equilibrio de poderes consagrado en nuestra Constitución, y resulta inadmisible en un Estado de Derecho y sobre todo a la Democracia”.



Además, el titular del Bloque UxP-PJ criticó la contradicción en el discurso del Vicegobernador en medios de comunicación durante una gira que realizó el funcionario por temas partidarios personales que quiso maquillar con dos reuniones con funcionarios locales. Leguizamón aseguró tener pruebas contra magistrados y, al mismo tiempo, declaró que aún las está reuniendo. “¿Tiene o no tiene pruebas? Si no las tiene, lo que hace es sembrar sospechas sin fundamentos. Y si las tuviera, debe acudir a los canales institucionales correspondientes. Este tipo de declaraciones son irresponsables y atentan contra la credibilidad de todo el sistema judicial”.



“Es incoherente que una persona con causas judiciales en las que no se ha presentado a declarar esté reclamando una intervención, se ve que tiene una doble vara porque para algunas cosas pide justicia y para otras él es quien no cumple con la ley. Sus caprichos llevan varios millones de multa, y eso lo paga el Estado no sale de su bolsillo”, dijo Echazú.



En el mismo sentido, el legislador rechazó las afirmaciones de Leguizamón sobre una posible reforma constitucional y su postura contraria a los diputados por pueblo. “Rechazar la figura de los diputados por pueblo es rechazar la representación directa de cada localidad de nuestra provincia. Es estar en contra de la gente, del federalismo y de la esencia misma del sistema democrático que nos rige”.