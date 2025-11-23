EN VIVO
Elmiger: “La prioridad es que cada familia recupere la normalidad”

La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, destacó el trabajo coordinado del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) luego del evento climático que registró ráfagas superiores a los 140 km/h, con fuerte impacto en el norte de la provincia. “Seguimos trabajando, localidad por localidad, para completar la recuperación”, aseveró.

“El evento climático del pasado lunes 17 y martes 18 de noviembre exigió una respuesta inmediata, sostenida y articulada entre Protección Civil, los organismos provinciales, los municipios y las empresas de servicios”, puntualizó, al precisar las acciones ejecutadas por el Comando de Operaciones de Emergencia (COE) durante el temporal de viento extremo que afectó a toda Santa Cruz.  

El fenómeno, considerado extraordinario por su intensidad, registró ráfagas históricas que superaron los 140 kilómetros por hora y generó daños en viviendas, infraestructura pública, servicios esenciales y establecimientos educativos. 

Según detalló la titular del ministerio de gobierno, “el COE realizó un fuerte trabajo sostenido para atender las consecuencias del temporal, priorizando la seguridad de las personas y la restitución de los servicios esenciales”. 

Asimismo, se llevaron a cabo intervenciones para despejar sectores afectados por caídas de postes y árboles; asistencia a numerosas familias que sufrieron daños en sus viviendas; monitoreo de rutas y áreas de riesgo para garantizar la circulación segura; reparación y reposición de la infraestructura eléctrica y de comunicaciones; y coordinación constante con los equipos municipales y provinciales. 

“La prioridad es que cada familia vuelva a la normalidad y que cada institución afectada pueda retomar sus actividades cuanto antes”, sostuvo la funcionaria. 

Por último, Elmiger agradeció el compromiso de los equipos municipales y provinciales que estuvieron a disposición desde el inicio del temporal de viento. “La respuesta coordinada permitió actuar con rapidez y minimizar riesgos. Seguimos trabajando, localidad por localidad, para completar la recuperación”, concluyó.

