Elmiger: “Desde este lugar tenemos que trabajar para articular políticas y soluciones a los ciudadanos”

Así lo expresó la flamante ministra de Gobierno, María Belén Elminger, este viernes luego de que el gobernador Claudio Vidal le tomó juramento. Dicha ceremonia, se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

En este sentido, la ministra de Gobierno dialogó con la Subsecretaría de Producción y Contenidos quien comenzó diciendo que: “Estoy muy feliz porque el gobernador ya tenía esta propuesta y realmente me parece fabuloso. Como el menciona, estoy trabajando desde hace dos años en la Caja de Previsión Social y creo completamente en el proyecto que tiene en mente Claudio Vidal”.

“Considero que las palabras que recién dijo son absolutamente ciertas. El Estado tiene que estar más cerca del ciudadano con trámites agiles, rápidos y transparentes, por ende, eso fue más o menos lo que quisimos hacer en la Caja de Previsión Social y lo estamos logrando”, manifestó.

Asimismo, Elmiger indicó: “Desde este lugar tenemos que trabajar articuladamente con los ciudadanos, trabajar en equipo con los intendentes; articular políticas y soluciones a partir de ahora”.

Finalmente, la nueva titular de la cartera de Gobierno resaltó que “Pablo me enseñó a mi trabajar y a querer la Caja de Previsión Social. No podía ser otra persona ya que es joven y comprometido por lo que gracias a él junto con todo el equipo de la Caja logramos la transformación”.