Elecciones nacionales 2025: Argentina elige con Boleta Única Papel por primera vez en todo el país

Este domingo 26 de octubre, los argentinos acudirán a las urnas en una jornada electoral histórica: por primera vez, en los 24 distritos del país se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que busca garantizar mayor transparencia y agilidad en el proceso de votación.

Durante la jornada, que se extenderá desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, los ciudadanos elegirán a los nuevos representantes que integrarán el Congreso de la Nación durante los próximos años. En total, se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado, correspondientes a ocho distritos: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En la Cámara de Diputados, cada provincia elige un número diferente de representantes según su población: Buenos Aires (35), CABA (13), Córdoba (9), Santa Fe (9), Mendoza (5), Entre Ríos (5), y Santa Cruz (3), entre otros. Los diputados cumplen mandatos de cuatro años y la renovación de bancas se realiza por mitades cada dos años.

Para los senadores, en cambio, el mandato es de seis años y se renueva un tercio de la cámara cada dos años. En cada distrito, se eligen tres representantes: dos para la fuerza más votada y uno para la primera minoría, según lo establece la Constitución Nacional.

La novedad de este proceso electoral es la Boleta Única de Papel (BUP), una herramienta que reemplaza el tradicional sistema de boletas partidarias. En una sola papeleta se incluyen todos los partidos y categorías de cargos. Los votantes marcan con una cruz o tilde su opción preferida en los casilleros correspondientes, pliegan la boleta y la introducen directamente en la urna, sin necesidad de sobre.

La ley que habilitó la BUP fue impulsada por el presidente Javier Milei y aprobada tras dos años de debate en el Congreso. Su principal objetivo es evitar el robo o la manipulación de boletas, garantizando un proceso más ágil, económico y transparente.

De esta manera, Argentina vivirá una elección clave no solo por la renovación legislativa que definirá la composición del Congreso para los últimos dos años del gobierno de Milei, sino también por el estreno de un nuevo sistema electoral que busca fortalecer la confianza ciudadana y la participación democrática.