Elecciones en Santa Cruz: se confirmaron las 9 listas que competirán por las bancas en Diputados

Con el cierre oficial de listas a la medianoche, Santa Cruz ya conoce a los nueve espacios políticos que competirán en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. En juego estarán tres bancas de la Cámara de Diputados de la Nación, que actualmente ocupan Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Roxana Reyes (UCR) y Gustavo González (UxP), quienes dejarán sus cargos en diciembre.

Entre los nombres más resonantes aparece Daniel Álvarez, actual jefe de Gabinete provincial, que encabezará la lista del frente Por Santa Cruz, acompañado por Gisella Martínez y Juan José Ortega.

Otra figura que generó sorpresa fue la del sacerdote Juan Carlos Molina, al frente de Fuerza Santacruceña, secundado por Moira Lanesan Sancho y Amadeo Figueroa.

En tanto, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad presenta a Gabriela Ance, la única mujer que lidera una nómina en Santa Cruz.

Las demás listas estarán encabezadas por: Pedro Muñoz (Coalición Cívica-ARI), Jairo Guzmán (La Libertad Avanza), Leonardo Roquel (PRO), Jorge Jesús Mariano (Nuevo MAS), Diego Bavio (UNIR) y Jorge Cruz (Proyecto Alternativo).

Cada fuerza buscará posicionarse en una elección clave, donde el reparto de solo tres bancas promete una disputa reñida y de alto voltaje político.