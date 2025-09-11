Elecciones en la Caja de Previsión Social: los activos votarán a su representante en Noviembre

El proceso electoral comenzará el lunes 22 de septiembre con la publicación del padrón provisorio, y culminará con la votación prevista para fines de noviembre.

A través del decreto N°0573/25, el Gobierno de Santa Cruz convocó a elecciones para que los trabajadores en actividad, afiliados a la Caja de Previsión Social (CPS), elijan a su representante en el Directorio del organismo.

La votación se realizará el miércoles 26 de noviembre de 2025, entre las 9:00 y las 18:00, en mesas que definirá la Junta Electoral Permanente.

“El Artículo 27 de la Ley Provincial Previsional (N°1782) establece que los miembros del Directorio durarán cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelectos”, señala la disposición que lleva la firma del gobernador Claudio Vidal; y de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas. Por tal motivo, la CPS recuerda que “corresponde propiciar la elección del representante por el sector activo, de conformidad al régimen electoral aprobado por el Artículo 2º del decreto N° 1279/99”.

Cronograma de la elección del vocal por los activos en la CPS:

-22 de septiembre: publicación del padrón provisorio en santacruz.gob.ar y cps.gov.ar.

-23 de octubre: cierre de impugnaciones al padrón.

-5 de noviembre: resolución de impugnaciones.

-14 de noviembre: impresión del padrón definitivo.

-28 de octubre (18:00): fecha límite para presentar listas.

-6 de noviembre (15:00): cierre de impugnaciones a listas.

-10 de noviembre: resolución de impugnaciones a listas.

-11 de noviembre: oficialización de listas.

-26 de noviembre (9:00 a 18:00): jornada electoral.

La Junta Electoral atenderá en la sede central de la CPS, ubicada en Av. San Martín 1058/62, de Río Gallegos, en días hábiles de 13:00 a 15:00.

Desde el organismo recordaron que ningún afiliado activo puede avalar más de una lista, y que los apoderados deberán retirar las planillas oficiales para la presentación de avales en esa dependencia.

La elección definirá quién ocupará la vocalía por los trabajadores activos en el Directorio de la Caja, un cargo clave en la estructura de representación del sistema previsional provincial.