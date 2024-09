Elecciones del Centro de Estudiantes en la UNPA UACO: entre irregularidades y lucha estudiantil

Las elecciones para el Centro de Estudiantes de la UNPA UACO están envueltas en una serie de irregularidades, dejando a los estudiantes sin representación desde hace cinco años. Integrantes del Frente Universitario de Defensa de la Educación (FUDE) relatan los desafíos que enfrentan para convocar a nuevas elecciones y defender sus derechos.

El Frente Universitario de Defensa de la Educación, Unión de Juventud Socialista (FUDE-UJS), junto a estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) en Caleta Olivia, se encuentra inmerso en un complejo proceso para retomar las elecciones del Centro de Estudiantes, suspendidas desde hace cinco años.

Mario Torres, miembro del FUDE, destacó la importancia de contar con un Centro de Estudiantes activo: “Contar con un Centro de Estudiantes significa tener una voz dentro de la universidad. Si no tenemos una voz, creemos que se vulneran nuestros derechos”. Mario remarcó la necesidad de continuar con la lucha por la defensa de la educación pública, en un contexto de interrupciones en las cátedras y presupuestos ajustados.

Rosario Gómez Castro, también integrante del frente, denunció una serie de irregularidades en el proceso electoral: “Todo comienza con una lista presentada a tiempo, otra tres días después, y otra cinco días después. Teníamos una junta electoral en la que el vicepresidente renunció por motivos personales, y la presidenta renunció por hostigamientos relacionados con impugnaciones de mesas y listas”. Estas renuncias desembocaron en la suspensión de las elecciones que iban a ser el próximo lunes, afectando la representación estudiantil.

Según Gómez Castro, para retomar el proceso eleccionario es necesario el aval del 20% del padrón electoral, lo que equivale a unas 600 firmas: “Por eso es importante la convocatoria a firmar estos avales”, subrayó.

Daniela Gutiérrez recordó que las últimas elecciones del Centro de Estudiantes se realizaron en 2019, y desde entonces no se ha logrado conformar una nueva representación estudiantil. “En 2020, con la pandemia de por medio, no hubo un Centro de Estudiantes activo. En 2021 comenzamos a juntar firmas para convocar a elecciones, pero al estar acéfalos, el proceso no sigue el estatuto habitual”, explicó.

Los estudiantes del FUDE mantienen su compromiso de continuar con la defensa de sus derechos y la lucha por una educación pública de calidad. En el marco de la semana del estudiante, planean realizar diversas actividades para visibilizar sus demandas y lograr avanzar hacia la tan esperada elección del Centro de Estudiantes.