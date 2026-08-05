Elecciones de vocales 2026: ya se puede consultar el lugar de votación en el padrón definitivo

La Caja de Servicios Sociales oficializó el padrón definitivo para los comicios del próximo viernes 28 de agosto. Los afiliados titulares habilitados ya pueden verificar de manera online su establecimiento asignado, mesa y número de orden para emitir su sufragio.

La obra social santacruceña oficializó el padrón definitivo para las elecciones de vocales que se llevarán a cabo el próximo viernes 28 de agosto de 2026, en el horario de 09:00 a 18:00 hs.

A partir de este momento, los afiliados titulares habilitados pueden verificar de manera digital los datos necesarios para emitir el sufragio, entre los que se encuentran el establecimiento asignado para votar, el número de mesa correspondiente y el número de orden en el padrón. La consulta se puede concretar ingresando al portal web oficial a través del enlace de Acceso al Padrón Online.

Requisitos para la jornada electoral

Para participar del proceso comicial y acreditar la identidad ante las autoridades de mesa, será condición indispensable presentarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Sedes y centros de votación habilitados

El operativo electoral abarcará sedes y delegaciones distribuidas a lo largo de todo el territorio provincial y en la capital nacional.

En Río Gallegos, los votantes deberán concurrir al Salón Mutual CSS, ubicado en la intersección de 9 de Julio y Pellegrini. En la zona norte, la votación se desarrollará en Caleta Olivia dentro del establecimiento de Catamarca y José Hernández del Barrio Unión, en Pico Truncado en Hipólito Yrigoyen N° 591, y en Las Heras en la calle Manuel Belgrano 320. Por su parte, la comunidad de Puerto Deseado asistirá a la delegación situada en Almirante Brown N° 171.

En la comarca del noroeste, las sedes habilitadas corresponden a las delegaciones de Perito Moreno, en Rivadavia 1055, y de Los Antiguos, ubicada en Patagonia Argentina N° 28, sumándose la atención en Lago Posadas sobre la esquina de Amancay y Avenida San Martín.

Hacia el centro provincial, la jornada comicial se desplegará en la delegación de Gobernador Gregores, sita en Paradelo 1022, en la delegación de Puerto San Julián, en Avenida San Martín N° 579, en el Centro Cívico de Comandante Luis Piedra Buena (Cipriano García y Mitre, Local 1), en la delegación de Puerto Santa Cruz, ubicada en Frank Lewis 220, y en la sede de Jaramillo, situada en la esquina de José Manuel Estrada y Mitre.

En la región cordillerana y del sudoeste, los afiliados podrán votar en El Calafate en la delegación de Avenida del Libertador N° 10391, en El Chaltén en el Barrio IDUV (Calle 10, Casa 2), y en la comisión de fomento de Tres Lagos (Local 5 de Avenida San Martín). En la Cuenca Carbonífera, la atención se brindará en Río Turbio en la delegación de Segundo Villagra (Manzana 30, Lote C) y en 28 de Noviembre en la sede de Neuquén 375.

Por último, aquellos afiliados que se encuentren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) podrán emitir su voto en la Casa de Santa Cruz, ubicada en la calle 25 de Mayo 279 (Planta Baja).