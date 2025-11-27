Elección de vocal por los activos: victoria de la lista celeste en la CPS

El resultado se dio con el 96,9% de mesas escrutadas y más de 8.000 votantes en toda la provincia.

La Caja de Previsión Social de Santa Cruz completó este miércoles 26 el escrutinio de la elección del vocal por el sector activo, un proceso que avanzó con normalidad en toda la provincia y alcanzó el 96,9% de mesas escrutadas sobre un total de 32 habilitadas. Más de 8.000 trabajadores y trabajadoras emitieron su voto, lo que representó una participación del 15,29% en relación al padrón de 52.514 personas.

El resultado quedó rápidamente definido a favor de la lista celeste, encabezada por Cristian Sánchez y María Carla Soto, que obtuvo el 63,56%, con un total de 5.024 votos. En segundo lugar se ubicó la lista verde, integrada por Dheisy Cantón y Paulo Andrés Poeta, que alcanzó el 36,44%, correspondiente a 2.880 votos.

Según los datos oficiales, el voto afirmativo representó el 98,46% del total, mientras que los sufragios en blanco alcanzaron el 0,35%, los nulos el 0,9% y los recurridos el 0,3%. No se registraron votos impugnados.

A lo largo de la jornada, la participación se mantuvo constante en todas las localidades de Santa Cruz y en la sede habilitada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un movimiento que reflejó un interés sostenido en la definición de la representación de los trabajadores activos dentro del Directorio de la CPS.

Fuente: TiempoSur