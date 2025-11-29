El vacunatorio móvil se encuentra en el centro de Río Gallegos

El Ministerio de Salud y Ambiente desplegó una nueva instancia de vacunación, en sentido de permitir y garantizar el acceso a la inmunización a toda la comunidad. El Vacu-Móvil, es un dispositivo itinerante que funciona alternadamente entre la Plaza San Martín y las inmediaciones de Kirchner y San Martín.

Desde la cartera de Salud se subraya que el objetivo es facilitar el recupero de esquemas de vacunación y garantizar que cada vecino y vecina pueda cumplir con las dosis del calendario nacional de vacunación.

En el marco de las últimas alertas epidemiológicas, las autoridades sanitarias remarcan la importancia de mantener al día las vacunas para prevenir enfermedades y fortalecer la inmunidad colectiva. La vacunación no solo protege a cada persona, sino que también contribuye a la seguridad de toda la comunidad.

Para una atención más ágil, se recomienda concurrir con Documento Nacional de Identidad (DNI), libreta de salud y Carnet de vacunación. La unidad móvil permanecerá en la zona céntrica hasta mediados de diciembre, ofreciendo un espacio accesible y gratuito para todas las edades.

El Vacu-Móvil es una oportunidad cercana y práctica para ponerse al día con las dosis necesarias. El mismo se realizará los días lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 18:00 horas, quedando su ubicación sujeta a disponibilidad y la misma será anunciada en cada oportunidad por las redes oficiales de la cartera de Salud.

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz recuerda que las vacunas salvan vidas y que completar los esquemas pendientes es fundamental para prevenir brotes y complicaciones.