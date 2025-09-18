El Torneo Pibes se prepara para reanudar su actividad en Caleta Olivia

La tradicional competencia de fútbol infantil organizada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, regresa con encuentros y partidos competitivos que se disputarán hasta fines de noviembre en el estadio municipal, reuniendo equipos de la ciudad y la región.



Los detalles de esta nueva etapa fueron anunciados este jueves 18 de septiembre mediante una conferencia de prensa brindada por los profesores y organizadores del evento, Juan Nieto; Fernando Peñafiel; Iván Pallalef y Carla Tevez, subsecretaria de Deporte Comunitario.





En este marco, informaron que la jornada inaugural tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a las 15:30 horas para la modalidad encuentro, es decir, las categorías más pequeñas. En tanto que, las divisiones competitivas debutarán el primer fin de semana de octubre.





Las escuelas interesadas en participar tendrán tiempo de inscribirse hasta el 22 de septiembre. Desde la organización destacaron que, como ocurre en cada edición, se espera amplia participación de equipos locales y delegaciones de ciudades vecinas.



Asimismo, Carla Tevez resaltó que esta segunda fase se disputará en el estadio municipal, lo que despierta gran interés en los pequeños deportistas, entendiendo que para muchos es su primera experiencia en un campo de juego de césped sintético.





“La idea es jugar afuera, las dimensiones de las canchas son las mismas, estuvimos acondicionando nuevos arcos para el estadio, compramos redes, pelotas y estamos trabajando en conjunto con los profes y el director de Deportes para que la jornada del Pibes sea cada vez más extensa, abarque más categorías y darles la oportunidad a los pequeños que disfruten del fútbol”, subrayó.