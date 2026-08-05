El sueño de la casa propia empezó a hacerse realidad para 20 familias de Río Gallegos

Tras el sorteo de 20 viviendas realizado en Río Gallegos, el gerente de Hábitat del IDUV, Pablo Cruz, destacó que detrás de cada nombre hubo años de espera, actualización del padrón, verificaciones sociales y finalmente un sorteo público que garantizó igualdad de oportunidades entre todos los postulantes que reunían los requisitos establecidos.

En el Salón de Sorteos “Antonio Salvatori” de Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) se llevó adelante el sorteo público para la adjudicación de 20 viviendas del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) destinadas a Río Gallegos. En esta instancia se asignaron 10 viviendas entre los postulantes con 50 puntos, 6 para quienes obtuvieron 49 puntos y 4 para los inscriptos con 48 puntos, además de sus respectivos suplentes. El procedimiento fue fiscalizado por autoridades de LOAS y por la escribana mayor de Gobierno, Jaquelina Edith Szachraj, garantizando la transparencia y la legalidad de todo el proceso.

El gerente de Hábitat del organismo, Pablo Cruz, explicó que este proceso fue posible gracias a la actualización masiva de legajos realizada durante 2025, la primera de estas características desde 2018.

“Conformamos un padrón de cerca de 960 familias en Río Gallegos que presentan una demanda habitacional. A partir de allí trabajamos con el primer cuartil, es decir, el 25 % del padrón con mayor puntaje”, señaló.

Un proceso con controles y sin decisiones discrecionales

Cruz detalló que para llegar al sorteo se realizó un exhaustivo trabajo de campo sobre casi 300 grupos familiares, con visitas domiciliarias efectuadas por el área social del IDUV y el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social, además de cruces de información con distintos organismos y registros oficiales.

En ese sentido, remarcó que todas las familias que reunían las condiciones participaron del sorteo sin excepciones.

“No hubo una decisión política ni de ningún funcionario para decir quién participaba y quién no. Hoy nos enteramos junto con las familias quiénes serán los preadjudicatarios. Ese es el espíritu de este proceso y queremos seguir avanzando de esta manera”, afirmó.

El funcionario recordó que participaron las familias que obtuvieron 50, 49 y 48 puntos, correspondientes al segmento con mayor puntaje del padrón.

Explicó que la calificación se construye principalmente sobre dos variables: los años de residencia en la provincia, que representan hasta 30 puntos, y la antigüedad de la inscripción en el IDUV, que aporta los 20 puntos restantes.

“Estamos hablando de grupos familiares que, en muchos casos, llevan más de veinte años inscriptos esperando una solución habitacional”, indicó.

Asimismo, adelantó que en futuras adjudicaciones el organismo continuará utilizando estos criterios, incorporando además nuevas variables de carácter socioeconómico para fortalecer el sistema de evaluación.

Próximas etapas para los preadjudicatarios

Respecto del procedimiento que sigue al sorteo, Cruz explicó que las personas seleccionadas adquieren la condición de preadjudicatarias y sus nombres serán publicados en el Boletín Oficial.

También informó que se dará a conocer el listado correspondiente al cupo destinado al personal policial, cuya asignación depende del Ministerio de Seguridad por razones de servicio, además del cupo reservado para personas con discapacidad.

Más viviendas para toda la provincia

Finalmente, el gerente de Hábitat destacó que el IDUV mantiene en ejecución distintos proyectos habitacionales en Santa Cruz, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda en diferentes localidades.

Entre las obras en marcha mencionó la construcción de 20 viviendas en Los Antiguos, 15 en Gobernador Gregores y 6 en Koluel Kaike.

“Seguimos avanzando con obras en toda la provincia y buscando la manera de dar respuestas al déficit habitacional que tiene Santa Cruz”, concluyó.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría Gerencia de Producción y Contenidos.