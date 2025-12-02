El SOEMCO denuncia incumplimientos y convoca a un paro por 72 horas

La Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO), junto con el cuerpo de delegados y la mesa de negociación, anunció un paro de actividades de 72 horas en reclamo por el incumplimiento de diferentes puntos acordados con el Departamento Ejecutivo Municipal.

La medida comenzará a las 00:00 del martes 2 de diciembre y se extenderá hasta las 24:00 del jueves 4 de diciembre de 2025. Según indicaron en el comunicado, la decisión fue tomada por unanimidad ante el retraso en la resolución de compromisos previamente firmados.

Entre los principales puntos reclamados se destacan:

Regularización y restitución de descuentos aplicados por el Banco Santa Cruz S.A. o el DEM, y la situación de trabajadores que permanecen en jerárquicos en subsidio.

Pago del aumento salarial del 15 % correspondiente a agosto de 2025.

Reapertura de la segunda etapa de negociación, vencida desde el 15 de septiembre.

Pago total de los aportes descontados a los afiliados del sindicato en todos los códigos.

Regularización urgente de la obra social, altas de afiliados y restablecimiento de los servicios de la Clínica Cruz del Sur.

Ratificación de acuerdos pendientes establecidos en actas anteriores.

El sindicato informó que se mantendrá “en sesión permanente, alerta y movilización” mientras continúen las negociaciones.