El Sistema Integral de Denuncias ya funciona en todas las Comisarías de la Mujer y la Familia de Santa Cruz

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz avanza con la modernización de los procesos de denuncia a través del Sistema Integral de Denuncias (SID), una herramienta digital diseñada para agilizar y unificar la recepción de casos de violencia intrafamiliar y de género.

En la ciudad de Caleta Olivia se completó la segunda etapa de implementación, lo que permite que el sistema ya esté operativo en todas las localidades donde funcionan Comisarías de la Mujer y la Familia. Durante la jornada, el personal policial recibió capacitación específica para garantizar el uso correcto de la plataforma, que facilita la trazabilidad de cada denuncia y mejora la articulación con la Justicia y los organismos de asistencia.



La próxima fase prevé extender el SID a aquellas localidades que aún no cuentan con dependencias especializadas, con el objetivo de llegar progresivamente a todo el territorio provincial.

El plan de implementación no solo incorpora tecnología, sino que también contempla instancias permanentes de formación con perspectiva de género y derechos, a fin de asegurar un abordaje adecuado y evitar la revictimización.

Con esta política pública, Santa Cruz fortalece la protección integral de las víctimas y consolida un modelo de gestión más moderno, transparente y accesible para toda la comunidad.