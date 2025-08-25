“El Rey de la Ola” dijo presente en “Centralizate” con su frescura y un sorteo exclusivo

El emprendimiento local “El Rey de la Ola”, dedicado a la elaboración de gin y limonada con y sin alcohol, visitó este viernes los estudios de Centralizate en Frecuencia Patagonia y le puso frescura a la noche radial.

Con su estilo innovador y su propuesta pensada para compartir, los representantes del proyecto Camila y Einar compartieron su experiencia, hablaron de cómo nació la marca y de la conexión que generan con quienes eligen su producto.

Además, se sumaron con un sorteo especial de dos bolsas de gin, que permitió que la audiencia arranque el fin de semana con todo. La visita estuvo cargada de buena onda, risas y el entusiasmo de seguir potenciando a los emprendedores locales que apuestan a nuevas ideas.

“Centralizate” continúa abriendo su espacio a artistas, grupos y emprendedores de la ciudad, acompañando cada viernes de 21 a 23 horas con música, entrevistas y la mejor energía para comenzar el fin de semana.