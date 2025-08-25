EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

“El Rey de la Ola” dijo presente en “Centralizate” con su frescura y un sorteo exclusivo

Compartir

El emprendimiento local “El Rey de la Ola”, dedicado a la elaboración de gin y limonada con y sin alcohol, visitó este viernes los estudios de Centralizate en Frecuencia Patagonia y le puso frescura a la noche radial.

Con su estilo innovador y su propuesta pensada para compartir, los representantes del proyecto Camila y Einar compartieron su experiencia, hablaron de cómo nació la marca y de la conexión que generan con quienes eligen su producto.

Además, se sumaron con un sorteo especial de dos bolsas de gin, que permitió que la audiencia arranque el fin de semana con todo. La visita estuvo cargada de buena onda, risas y el entusiasmo de seguir potenciando a los emprendedores locales que apuestan a nuevas ideas.

“Centralizate” continúa abriendo su espacio a artistas, grupos y emprendedores de la ciudad, acompañando cada viernes de 21 a 23 horas con música, entrevistas y la mejor energía para comenzar el fin de semana.

El Municipio de Río Gallegos inauguró un busto y una placa para mantener vivo el legado de Hugo Giménez Agüero, el cantor de la Patagonia

El Municipio de Río Gallegos reanudó los operativos barriales en Ayres Argentinos

El Municipio de Río Gallegos mantiene una deuda millonaria con la obra social de los santacruceños

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas