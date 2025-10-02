El responsable del apagón en Río Gallegos se presentó y cubrió los daños

En la madrugada del 14 de septiembre, un accidente de tránsito ocasionó que un vehículo colisionara contra una columna de hormigón de 15 metros de altura, provocando su caída y dejando sin suministro eléctrico a gran parte de la ciudad de Río Gallegos, durante varias horas.

Ante esta situación, desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informamos que el usuario involucrado se presentó de manera voluntaria en nuestras oficinas, y asumió la responsabilidad por los daños ocasionados, resarciendo en su totalidad los costos derivados del siniestro.

Desde SPSE, la empresa remarcó la importancia de evitar este tipo de hechos, que muchas veces están vinculados a consumos no permitidos u otras conductas riesgosas. Estos accidentes no sólo generan un grave perjuicio económico y operativo para la empresa, sino que también afectan directamente la vida cotidiana de todos los vecinos, al dañar la infraestructura pública como el sistema eléctrico.

Cuidar los bienes comunes es responsabilidad de todos. La prevención y la conducción responsable son claves, para garantizar servicios seguros y continuos para todos.