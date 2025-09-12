El representante en la Cumbre Mundial de Democracia Juvenil de Japón visitó la Casa de Santa Cruz

La directora de la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, Agustina Aguiar, recibió en la institución a Fausto Santamaría, orgullo santacruceño que recientemente representó a Santa Cruz y a la Argentina, en la Cumbre Mundial de Democracia Juvenil, celebrada en Japón.

“Conversamos sobre su experiencia en Japón y su interés en generar participación con estudiantes de Santa Cruz y, también, sobre poder coordinar una actividad en conjunto con los estudiantes que se encuentren en Buenos Aires”, comentó la directora de la Casa, tras el encuentro con Fausto.

Durante la reunión, Santamaría compartió su vivencia en el evento, donde jóvenes de todo el mundo debatieron sobre temas clave como participación política, educación y salud desde una perspectiva juvenil. “Fue un trabajo de meses y estoy muy agradecido de haber integrado la delegación argentina”, expresó, a lo que agregó: “Queremos que más jóvenes se adentren en este mundo y se escuchen sus voces”.

Tras su regreso a Buenos Aires, Fausto expresó su firme compromiso por fomentar el debate entre los jóvenes santacruceños, a fin de promover una mayor participación política y social. “Agradezco al Gobierno Provincial y a Youth Diplomats por haberme brindado esta oportunidad”, concluyó Santamaría.