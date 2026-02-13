El Registro Civil facilita el acceso a trámites de matrimonio en toda la provincia

La gestión de Claudio Vidal fortalece el acceso a los servicios del Registro Civil mediante la digitalización de trámites matrimoniales, permitiendo que parejas de toda la provincia, desde la capital hasta localidades como Las Heras y Caleta Olivia, oficialicen sus enlaces durante este 14 de febrero con asesoramiento directo y costos actualizados en el portal oficial.

La directora provincial del Registro Civil, Verónica Astorga, destacó la importancia de la planificación para quienes deciden contraer enlace, especialmente en fechas de alta demanda emocional como el 14 de febrero. Según los registros actuales, la ciudad de Río Gallegos cuenta con una ceremonia programada para la jornada de San Valentín, mientras que, en el interior provincial, localidades como Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia mantienen un ritmo estadístico constante de inscripciones.

El proceso administrativo se rige estrictamente por lo establecido en el Código Civil, iniciando con una solicitud que los interesados pueden gestionar de manera presencial o mediante la modalidad de autogestión. En este sentido, Astorga resaltó la disponibilidad de herramientas tecnológicas que el gobierno de la provincia pone a disposición a través del portal oficial, donde los ciudadanos pueden descargar los requisitos necesarios y la documentación para los testigos, agilizando el paso previo a la ceremonia.

En cuanto a la diversificación del servicio, la funcionaria explicó que existe una fuerte demanda del matrimonio a domicilio, una opción que permite a los contrayentes celebrar el acto fuera del establecimiento oficial. Esta modalidad es particularmente habitual en destinos turísticos como El Calafate. Los costos de estos servicios están sujetos a la normativa vigente y se reflejan en la página oficial; actualmente, las ceremonias fuera del horario laboral o durante días feriados y fines de semana alcanzan un valor de 300.000 pesos en concepto de sellados de la Agencia de Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP).

La experiencia en las oficinas seccionales revela una transformación en la composición de las solicitudes, reflejando la realidad de las familias unificadas y la consolidación de los matrimonios igualitarios. Al respecto, Astorga señaló que cada enlace representa una historia única, adaptada al perfil de los protagonistas que eligen las instituciones públicas para sellar su compromiso.

Para finalizar, se recordó a la comunidad que toda la información sobre correos electrónicos de contacto y ubicación de las dependencias se encuentra disponible en la sección de trámites online del portal oficial. Aquellos que deseen iniciar el expediente matrimonial pueden acercarse a la seccional más cercana a su domicilio para recibir asesoramiento personalizado sobre la disponibilidad de fechas y turnos.