El referente libertario Jairo Guzmán deberá disculparse públicamente por sus discursos de odio

La Justicia dio lugar parcialmente a la denuncia presentada por la Dirección de Políticas de Género del Municipio de Río Gallegos.

La Secretaria de Gobierno Sara Delgado encabezó hoy una conferencia de prensa en la que dio a conocer el fallo judicial mediante el cual se insta al referente libertario Jairo Guzmán a pedir disculpas públicamente y tomar talleres en materia de género, a raíz de la denuncia presentada a fines del año pasado por el área del Género del Municipio de Río Gallegos.

Delgado estuvo acompañada por la Directora de Políticas de Género Viviana Caballero, el Jefe de Departamento Rodrigo Ordoñez y la asesora letrada Abogada Andrea Parolín. Cabe recordar que la denuncia y el posterior fallo se da por publicaciones del referente libertario en sus redes sociales, con alto contenido de discurso de odio contra la comunidad LGBTIQ.

Sara Delgado recordó que “A fines del año pasado, desde este municipio iniciamos una demanda en contra de Jairo Guzmán, referente de la Libertad de Avanza y titular del PAMI, por discursos de odio a través de una serie de publicaciones que hizo en sus redes sociales. En ese momento, el juez que intervino en la causa entendió que tenía que haber una cautelar al respecto porque los dichos eran graves” y luego continuó el proceso judicial, que terminó en el fallo dado a conocer hoy.

La secretaria de Gobierno dijo que “entendemos que los discursos de odio generan violencia que se traduce después en la calle, en un contexto en el que las diversidades, muy específicamente a quienes había atacado, están en una situación de vulnerabilidad y de desigualdad histórica, pero además en peores condiciones a partir de un clima de época que entiende que la perspectiva de género, que los derechos humanos y demás no tienen cabida en este proyecto de gobierno”.

Sobre los detalles del fallo judicial, Sara Delgado especificó: “Ayer (por el miércoles) tuvimos una sentencia definitiva por parte del juez Marcelo Bersanelli que ordena a Jairo Guzmán no solo retirar publicaciones de las redes sociales, sino también retractarse y pedir perdón. Esta sentencia también obliga a este dirigente político a que se tenga que capacitar”.

Por otro lado, Andrea Parolin, asesora letrada explicó el fallo en términos jurídicos: “hace mucho hincapié en esta cuestión de la responsabilidad del funcionario público, que tiene que capacitarse en ley Micaela, en perspectiva de género, en que no se pueden permitir los mensajes de odio. La libertad de expresión encuentra su límite en los derechos humanos de las personas. Y lo que tiene de importante es que ordena la capacitación del señor Jairo Guzmán en cuestiones de perspectiva de género para poder erradicar esos discursos”.

En tanto, el Jefe de Departamento Rodrigo Ordoñez habló sobre los ataques que reciben en forma permanente la comunidad LGTBQI+ y dijo que resulta fundamental contrarrestar el discurso de odio. También habló la Directora de Políticas de Género Viviana Caballero, que resaltó el trabajo que se realiza desde el área de Género del Municipio y destacó la importancia el fallo judicial que condena al referente libertario.

El fallo

El documento lleva la firma del Juez Marcelo Bersanelli. Durante las primeras páginas realiza una reseña sobre la denuncia presentada por Rodrigo Ordoñez en su carácter de Jefe de Departamento de Diversidad y Disidencias y Viviana Caballero como integrante de la Mesa local de Promoción de Derechos de las Diversidades.

Luego se da a conocer el análisis de la denuncia y la situación generada por la acción de Jairo Guzmán.

Finalmente se da a conocer el fallo, que ordena al referente libertario a retractarse públicamente en tres medios de prensa locales y en sus redes sociales. También se le ordena abstenerse de realizar publicaciones discriminatorias, ofensivas o con discurso de odio, y que concurra a los Dispositivos para Varones, que dicta la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Provincia.