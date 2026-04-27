El Quirófano Móvil visitó la EPP N° 43 con tareas de concientización y atención sanitaria

En el marco del programa “Cuidá Tu Mascota”, la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, brindó una amplia jornada en la institución educativa, acercando servicios y promoviendo la tenencia responsable de mascotas.

En este marco, Karina Oviedo, coordinadora de Sanidad Animal explicó que la actividad concretada este lunes 27 de abril, tuvo como objetivo dar a conocer a la comunidad educativa el trabajo que se realiza a través del Quirófano Móvil, como también, brindar prestaciones gratuitas destinadas a canes y felinos.

“Siempre en estas actividades, donde podemos trabajar con los chicos que son nuestros agentes multiplicadores, y también toman un compromiso en esta tarea, nos parece muy importante, estamos muy contentos por la invitación de la Escuela N° 43 que hoy se está involucrando con la tenencia responsable”, destacó.

Asimismo, marcó que más allá de la propuesta educativa, el espacio se encuentra abierto a toda la comunidad que requiera el acceso a servicios como vacunación antirrábica para mascotas a partir de los seis meses de edad, desparasitación interna y externa, además de asesoramiento a los vecinos.

“Todo esto tiene que ver con la salud pública, para que podamos tener un control de las enfermedades zoonóticas y podamos mejorar la calidad de vida tanto de los animales como de las personas”, subrayó. Finalmente, adelantó que estas acciones continuarán durante la semana en distintos Jardines Maternales de la ciudad y que próximamente se anunciarán nuevas propuestas en el marco de Día del Animal, reafirmando el compromiso del municipio con el bienestar animal y la salud comunitaria.