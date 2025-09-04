El quirófano móvil de Sanidad Animal continúa con jornadas especiales en el barrio Centenario”

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, informa que el quirófano móvil continúa desarrollando sus actividades en el barrio Centenario, en un trabajo articulado con el Centro Integrador Comunitario.

Durante el mes de agosto se realizaron más de 300 cirugías de castración y esterilización y se aplicaron alrededor de 400 dosis de vacuna antirrábica, además de la entrega de antiparasitarios a partir de los seis meses de edad en canes y felinos.

En este marco, se anuncia una jornada especial este sábado de 13 a 17 horas, donde se llevarán adelante castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación. Los vecinos interesados podrán solicitar turno comunicándose al 297 580-3559.

Al respecto, la coordinadora de Sanidad Animal, Karina Oviedo, expresó: “Hemos tenido una muy buena recepción en el barrio Centenario, trabajando en conjunto con el CIC y con el personal de la Subsecretaría de Gestión Ambiental. Esto nos motiva a seguir reforzando las campañas de castración y vacunación en distintos puntos de la ciudad”.

Asimismo, se adelantó que durante los meses de septiembre y octubre el quirófano móvil se trasladará al CIC 17 de Octubre, con el objetivo de continuar acercando estas políticas públicas de salud animal a todos los sectores de la comunidad.