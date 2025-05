El Quirófano Móvil continúa su recorrido y  llega a barrio Ceferino Namuncurá

Bajo la organización de la Coordinación de Sanidad Animal, dependiente de la Municipalidad de Caleta Olivia, el quirófano se encuentra apostado en la sede de la Asociación Independiente de la Liga de los Barrios, para acercar servicios gratuitos de castración de mascotas, vacunación antirrábica y entrega de pastillas antiparasitarias.

En este marco, la coordinadora de Sanidad Ambiental de Karina Oviedo, anunció que permanecerán aproximadamente un mes y medio en este punto de la ciudad a fin de dar continuidad con la campaña de castración destinada a canes y felinos a partir de los 6 meses de edad.

“Los turnos los pueden adquirir por llamada al 2975803559 , de 7:30 a 13:30 horas, o nos pueden dejar un mensaje por whatsapp y les vamos a contestar a la brevedad”, explico la funcionaria.

La coordinadora, aclaró que para la vacunación antirrábica y entrega de antiparasitarios no es necesario solicitar turno previo. Los vecinos pueden acercarse con sus mascotas de 10:00 a 12:30 horas, siempre contenidos, en el caso de los perros con collar y correa y en el caso de los gatos, dentro de una bolsa, mochila o canil para evitar que se escapen.

Oviedo también subrayó que para entrega de antiparasitarios no es obligatorio llevar a la mascota, ya que también se puede presentar una foto del animal junto a una persona u objeto de referencia, a fin de que el personal del área pueda calcular correctamente la dosis a otorgar, según el tamaño.

Asimismo, recordó que se está brindando prioridad en castraciones para canes hembras y la posibilidad de colaborar con traslados en el caso de tratarse de animales sin dueño o en situación de calle, lo que también se podrá coordinar telefónicamente.

Finalmente, la funcionaria agradeció a quienes puedan realizar donaciones voluntarias de elementos que faciliten la tarea del Quirófano Móvil, como insumos de limpieza, servilletas, bolsas, entre otros, no obstante, resaltó que no es un requisito para acceder a los servicios. “Lo importante es que asistan al turno, que castren a sus mascotas, si pueden colaborar buenísimo, sino lo importante es que no falten”, precisó.