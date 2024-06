El Quirófano Móvil continúa brindando sus servicios en el CIJ del barrio 3 de Febrero

El Centro de Sanidad Animal del Municipio continúa trabajando en el abordaje de distintas acciones relacionadas con las esterilizaciones de canes y felinos; vacunaciones (antirrábica); desparasitaciones, y tratamientos para la sarna.

Los interesados podrán solicitar un turno llamando o enviando un mensaje vía WhatsApp al 297-5803559 de 7:30 a 13:30 horas. Vale mencionar que el Quirófano Móvil permanecerá en el barrio mencionado hasta el 5 de Julio.

Al respecto, Karina Oviedo, coordinadora de Sanidad Animal invitó a los vecinos del barrio y alrededores a que se acerquen a castrar a sus animalitos.

“Agradecemos este espacio a Carolina Quimel porque varios vecinos nos habían preguntado cuando íbamos a venir. En cuanto a la concurrencia, la verdad que está siendo muy buena, así que sugerimos que en caso de no poder asistir el día del turno nos avisen con antelación para coordinar otro momento”, indicó.

Igualmente, comunicó que siempre comienzan con la castración de perros y luego continúan con los gatos y agregó que la modalidad es por orden de llegada

“Deben tener un ayuno de 24 horas de sólidos y 12 horas de líquido; esto es así, porque nosotros acá no pudimos realizar pre quirúrgicos, entonces de esta forma aseguramos la salud del animal. Recuerden que es a partir de los 6 meses de edad y en los gatitos es muy importante que hayan cambiado los colmillos, si tienen alguna duda pueden mandarnos una fotito de los colmillos a nuestro número de contacto”, informó.

Por otro lado, destacó el compromiso de los dueños de las mascotas que se acercan al Quirófano Móvil.

“Es fundamental que los ciudadanos tomemos la iniciativa de castrar a nuestros animales y no solo a los nuestros, sino también involucrarnos si hay algún perrito que quedó en la calle o una perrita que no está castrada por ahí no es mucho lo que hay que hacer es sacar un turno para un servicio totalmente gratuito. Lo que busca es ayudar y lograr un equilibrio poblacional que se necesita tanto en la localidad y esta es la única forma de lograrlo”, concluyó.