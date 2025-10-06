El Punto Orgánico de Caleta Olivia brilló en la FIT 2025 con sus vinos artesanales y proyectos de expansión

Representantes del Punto Orgánico del Municipio de Caleta Olivia participaron en la Feria Internacional de Turismo 2025, donde presentaron tres tipos de vinos artesanales producidos en la ciudad. La experiencia generó un gran interés entre los visitantes y consolidó el trabajo local en torno a la producción agroecológica y vitivinícola.

El Punto Orgánico de Caleta Olivia tuvo una destacada participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, donde presentó una degustación de tres variedades de vinos artesanales producidos en la ciudad. La iniciativa formó parte del stand de Santa Cruz y despertó un fuerte interés entre los asistentes.

Andrea Bayón, secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, expresó su satisfacción por los resultados obtenidos:

“Estamos muy contentas porque tuvimos resultados muy buenos. Había una expectativa y con el equipo coordinamos una tarea para la disertación y la presentación del vino. Tuvimos una muy buena recepción del stand de nuestra provincia y de los compañeros de otras localidades, muchos sorprendidos por lo que se produce acá en Caleta Olivia”.

Bayón destacó que este tipo de experiencias permiten revalorizar el trabajo de la tierra y apuntar hacia una diversificación productiva:

“Nuestra matriz productiva se tiene que transformar, y una de las salidas es el trabajo de la tierra. Punto Orgánico también es un espacio experimental y educativo, que genera experiencias para otros empresarios en lo comercial”.

La funcionaria adelantó que el proyecto continúa creciendo:

“Tenemos ahora dos trabajos muy grandes: uno es la ampliación del viñedo con las especies que ya reconocemos, y el otro es la construcción de un galpón que albergará el equipamiento para la producción y elaboración, con apoyo del CFI y el Consejo Agrario. Tuvimos excelentes devoluciones en la FIT y eso nos animó a seguir invirtiendo”.

Por su parte, Carmen Almendra, supervisora del Punto Orgánico, destacó el contacto directo con la comunidad y la producción local:

“Tenemos la visita de colegios, adolescentes y adultos. Hoy en el Punto Orgánico estamos con el mercadito agroecológico, donde ofrecemos verduras frescas —como lechuga, rabanito, perejil, apio y rúcula— además de productos de unos 15 productores locales, como escabeches, mieles, dulces y mermeladas”.

En tanto, Nelly Chayle, coordinadora del espacio, resaltó que el próximo paso será profundizar la capacitación de los productores: