El proyecto ferroviario Jaramillo-Fitz Roy avanza en su etapa operativa y de capacitación

El Gobierno de Santa Cruz continúa avanzando en la recuperación del histórico ramal ferroviario mediante acciones vinculadas a infraestructura, formación de personal y planificación operativa. Dicha iniciativa, tiene como objetivo potenciar el desarrollo turístico y productivo de la zona norte de la provincia.

El subsecretario de Transporte de Santa Cruz, Andrés Casanova, mantuvo este lunes una reunión con el secretario General de La Fraternidad, Walter Tajes, con el objetivo de continuar articulando acciones vinculadas a las próximas etapas del proyecto ferroviario Jaramillo–Fitz Roy.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la capacitación del personal que tendrá a cargo la futura operación de la locomotora que prestará servicio en la zona, avanzando en instancias fundamentales para el desarrollo y funcionamiento de la propuesta impulsada por el Gobierno Provincial.

En este sentido, el subsecretario de Transporte, Andrés Casanova diálogo este martes con la Subsecretaría de Producción y Contenidos e indicó: “Llevamos adelante una reunión con el secretario general de La Fraternidad, Walter Tajes con relación al tema de capacitaciones para el personal que desempeñarà funciones en el ferrocarril Jaramillo-Fitz Roy. Es por ese motivo, estamos diagramando como se realizará; cuantas personas participaràn y el ideal de los operarios que deberíamos capacitar para que esto funcione con normalidad”.

“Todavía no tenemos previsto cuando, pero vamos a ver como avanza la etapa dos porque tenemos que empezar a diagramar eso y esperar la llegada de la locomotora”, señaló.

Capacitaciones

Asimismo, el funcionario provincial mencionò las diferentes capacitaciones que están trabajando para llevar adelante con distintos entes provinciales y nacionales. “Estamos armando una capacitación que la veníamos trabajando con el Ministerio de Seguridad; Policía de Santa Cruz; Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a través de la Subsecretaria de Transporte en lo que va a ser interpretación de imágenes y rayos X para los aeropuertos de Perito Moreno; Puerto San Julián y Puerto Deseado. Esto se va a llevar a cabo en la primera quincena de junio y vamos a estar capacitando alrededor de 180 agentes policiales más el personal operativo de los distintos aeropuertos”.

“Nuestra idea es llevar adelante este tipo de capacitaciones todos los años porque es un requisito que tenemos que cumplir con lo que es la parte aeronáutica. Además, en el mes de abril se capacitaron en total 182 agentes de la Policía de Santa Cruz en materia de fiscalización y control de transporte”, añadió.

Finalmente, Andrés Casanova manifestó: “Estamos avanzando con la capacitación para los Bomberos de la Policía de Santa Cruz y esto viene de la mano de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que puedan desempeñar tareas dentro de los aeropuertos que es uno de los requisitos que nos exigen desde el ente nacional para trabajar en cuanto a la operatividad de los aeropuertos de la provincia”.