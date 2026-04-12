El Programa EduActiva realizó una jornada deportiva en Caleta Olivia

En el marco del programa EduActiva, impulsado de manera articulada entre el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación, se llevó adelante una jornada deportiva en la localidad de Caleta Olivia.

Se trata de promover el deporte, fortalecer hábitos saludables y generar espacios de inclusión, garantizando experiencias formativas que favorezcan el desarrollo motor, el trabajo en equipo y la convivencia.

La jornada contó con el acompañamiento del secretario de Deportes y Recreación de Santa Cruz, Gabriel Murúa; la directora regional de Educación Zona Norte, Magdalena Paredes; y la secretaria técnica de Gestión, Valeria Zapata.

Al respecto, Magdalena Paredes indicó que este sábado 11 de abril se desarrollaron en instituciones educativas como la Escuela Primaria Provincial N° 36 y la Escuela Primaria Provincial N° 74, propuestas como skate y boxeo abiertas a toda la comunidad. Asimismo, remarcó la importancia de generar espacios recreativos que prioricen el juego, la participación y el encuentro, invitando a las familias de Zona Norte, especialmente de Caleta Olivia, Las Heras y Puerto Deseado, a sumarse a estas jornadas que continuarán realizándose durante los fines de semana.

“EduActiva refleja la decisión de fortalecer propuestas que amplían derechos, promueven la inclusión y acompañan las trayectorias educativas desde una mirada que integra el aprendizaje, la salud y el bienestar”, afirmó.

Finalmente, la directora regional destacó que este programa se enmarca en una política educativa integral orientada a garantizar el acceso al deporte como un derecho para todos los santacruceños. En ese sentido, subrayó la importancia de sostener estos espacios que promueven el acceso al deporte como un derecho, fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad en todo el territorio provincial.