El Principito arribó al estand de Santa Cruz en la FIT

El 30 de septiembre, en la Feria Internacional de Turismo 2025, la Casa de Santa Cruz presentó “El Principito vive en El Chaltén”, una historia que une la Patagonia con la poesía universal de Saint-Exupéry, referenciada por Juan Carlos Parengo, quien acercó al público la magia y el misterio de la Patagonia, a través de la mirada del reconocido personaje.



La propuesta “El Principito vive en El Chaltén” nos invita a imaginar que el Principito eligió vivir en la villa turística, rodeado de las imponentes agujas que llevan los nombres de Saint-Exupéry, Mermoz y Guillaumet, recordando a los grandes pioneros de la aviación y la literatura aérea. Esta visión poética entrelaza la leyenda tehuelche, los paisajes patagónicos y la esencia del libro más traducido del mundo después de la Biblia.



La presentación tuvo lugar en el estand de la provincia de Santa Cruz, ubicado en el Pabellón Azul, y contó con una gran convocatoria, reafirmando el compromiso de la Casa de Santa Cruz con la difusión cultural y turística de la provincia.