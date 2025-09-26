El Poder Legislativo declaró de Interés Provincial al Programa Radial Creando Lazos para Todos de Puerto Deseado

El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz declaró de Interés Provincial, Cultural e Institucional al programa radial “Creando Lazos para Todos”, un espacio de comunicación y sensibilización sobre discapacidad que se emite desde la ciudad de Puerto Deseado.



El programa, que ya cuenta con cinco años al aire, es conducido por Tamara López y co-conducido por Julio Pantoja, un joven con Síndrome de Down, quienes con dedicación y compromiso han logrado consolidar un espacio radial orientado a promover la concientización y la inclusión en la comunidad.



La declaración contó con el acompañamiento de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas; el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; la subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa; y la subsecretaria de Políticas para Adultos Mayores, Carla Beroiz.



En el marco de la visita, López y Pantoja recorrieron la Casa de Gobierno, donde visitaron espacios históricos e institucionales, entre ellos el despacho del gobernador Claudio Vidal. Asimismo, fueron recibidos por el Vicegobernador Fabián Leguizamón.



Durante la jornada, el secretario de Estado, Luis Quiroga, destacó la importancia de este tipo de iniciativas que dan voz a las personas con discapacidad y revalorizan su rol como ciudadanos. Por su parte, la ministra Luisa Cárdenas felicitó a los conductores e instó a seguir trabajando por el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en Santa Cruz.