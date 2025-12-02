El Planetario Móvil 360° llega a Río Gallegos con propuestas inmersivas por un solo día

Este martes arribará a Río Gallegos el reconocido Planetario Móvil 360° “Estrella del Plata”, que llega desde la ciudad de La Plata para ofrecer una jornada única de experiencias inmersivas destinadas a familias, estudiantes y público en general. La propuesta incluye proyecciones sobre dinosaurios, misiones espaciales y aventuras submarinas.

Las actividades se desarrollarán el martes 2 de diciembre, de 14 a 20 horas, en el Gimnasio Juan Domingo Perón. La Secretaría de Turismo municipal anunció que pondrá a disposición 43 entradas libres y gratuitas, que incluyen traslado, con el objetivo de facilitar el acceso de vecinos y familias interesadas en participar.

El transporte gratuito saldrá a las 15:30 desde el Centro de Informes (ubicado en Beccar 126), únicamente para quienes hayan completado la inscripción previa.

Desde la Secretaría aclararon que quienes no logren inscribirse igualmente podrán acercarse por sus propios medios al gimnasio para disfrutar del Planetario durante toda la jornada.

Por otra parte, informaron que las funciones generales del Planetario no organizadas por Turismo sí tendrán costo, y que las entradas deberán adquirirse exclusivamente a través de la plataforma oficial de “Estrella del Plata – Planetario 360”.

Los valores informados por la organización son los siguientes:

Entrada general: $7.000 (anticipadas con 10% de descuento y 3 cuotas sin interés).

Segunda función: 50% de descuento.

Menores de 3 años y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD): $2.500 en concepto de seguro.

La llegada del Planetario 360° se suma a la agenda cultural de la ciudad bajo el lema “Río Gallegos te sorprende”, ofreciendo una experiencia educativa y recreativa para todas las edades.