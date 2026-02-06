El Plan Provincial de Viviendas incorpora nuevas unidades habitacionales en Río Gallegos

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), realizó este viernes la apertura de sobres correspondiente al segundo llamado de la Licitación Pública N°21/IDUV/2025, destinada a la construcción de 22 viviendas en el barrio San Benito de la ciudad de Río Gallegos.

La instancia licitatoria forma parte de una de las líneas centrales del Gobierno de Claudio Vidal, orientada a garantizar el acceso a la vivienda, sostener la obra pública y generar empleo en toda la provincia.

El presupuesto oficial de la obra asciende a $2.061.262.197,11, con un plazo de ejecución previsto de 10 meses. Estas 22 viviendas se integran a un proyecto más amplio de 120 unidades habitacionales que se desarrollarán en distintas manzanas del barrio San Benito.

El proyecto y la ejecución estarán a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, mientras que el financiamiento será gestionado a través del Fondo UNIRSE, reafirmando la decisión del Gobierno Provincial de sostener la obra pública como una herramienta concreta de desarrollo, inclusión social y fortalecimiento del entramado productivo local.

Durante la apertura de sobres, el presidente del IDUV, Marcelo De la Torre, destacó que esta licitación “se enmarca en las viviendas anunciadas por el gobernador Claudio Vidal el pasado 1° de Mayo”, y señaló la importancia de avanzar de manera planificada y por etapas en la política habitacional provincial. Asimismo, valoró la participación de tres empresas oferentes, lo que da cuenta del movimiento y la articulación del sector de la construcción en Santa Cruz.

En cuanto a las obras ya en marcha, se informó que 56 viviendas actualmente en ejecución presentan un buen ritmo de avance, con diferentes etapas según la manzana, y que gran parte de ellas podrían finalizar entre fines de marzo y principios de abril.

Respecto a la licitación recientemente abierta, se inicia ahora el proceso administrativo de evaluación de las ofertas, preadjudicación y cumplimiento de los plazos legales correspondientes, estimándose que el inicio de obra podría concretarse hacia fines de febrero. En este sentido, De la Torre indicó que “Santa Cruz es una de las cinco provincias que tiene obra pública y gran parte de esa obra pública son construcción de vivienda, así que, es más que significativo”.

De esta manera, el Gobierno de Claudio Vidal, a través del IDUV, continúa con una política habitacional activa, consolidando la obra pública como una herramienta indispensable sostener el empleo y para mejorar la calidad de vida de las familias santacruceñas.