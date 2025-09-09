El PJ de Caleta Olivia celebró la vigencia del voto femenino y apunta a la participación en octubre

En el marco del aniversario de la Ley 13.010 de 1947, que otorgó el derecho al voto a las mujeres en Argentina, referentes del Consejo Local del PJ de Caleta Olivia, María Esther Labado y Alejandro Maidana, recordaron la importancia histórica de esa conquista y destacaron el cierre de un ciclo de formación política con amplia participación ciudadana.

En diálogo con Voces y Apuntes, María Esther Labado resaltó que el voto femenino fue el resultado de una larga lucha en la historia argentina:

“Ya había varias mujeres que venían reclamando el voto femenino, pero fue la figura de Eva Perón y la fuerza que tenía lo que hizo posible la sanción de la Ley el 9 de septiembre de 1947. El 23 de septiembre se promulgó, aunque recién pudimos ejercer el voto en 1951, en una elección histórica en la que las mujeres votaron y le dieron un gran triunfo al General Perón”.

La dirigente subrayó la vigencia de aquel derecho:

“Es un valor de la democracia que no podemos perder. Voten a quien voten, la gente tiene que ir a expresarse; votar es algo que no podemos perder”.

En cuanto al cierre del ciclo de capacitación en formación política para el futuro, Labado informó que participaron cerca de 90 personas, de las cuales unas 60 asistieron de forma activa:

“Fue muy interesante cada una de las jornadas. Queremos agradecer a las agrupaciones por la iniciativa y estamos muy conformes con la participación, especialmente de los jóvenes y de personas adultas que habían dejado de ir al partido o que nunca habían ido. La idea es continuar con estos ciclos de capacitación, aunque ahora todos los esfuerzos estarán puestos en la campaña”.

Por su parte, Alejandro Maidana destacó el impacto del voto femenino como conquista social:

“Es un logro para toda la sociedad argentina. Siempre eran los hombres los que ejercían ese derecho, y que hoy lo puedan seguir ejerciendo las mujeres es fundamental. Estamos hablando de una participación ciudadana que interesa e importa”.

Además, llamó a la ciudadanía santacruceña a participar activamente en las próximas elecciones legislativas: