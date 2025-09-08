El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof se posiciona de cara al 2027

Fuerza Patria se impone con holgura en la primera y en la tercera, las dos secciones electorales con mayor población. También gana en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava. El gobernador impuso su estrategia y acertó. El gobierno libertario volvió a sufrir una derrota categórica y hay cuestionamientos al diseño electoral impulsado por los Menem

El peronismo obtuvo una victoria contundente e irreversible en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a los resultados oficiales, Fuerza Patria ganó con holgura la primera y la tercera sección electoral. Entre ambas, aglutinan a casi el 60 % de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar en la jornada de hoy.

También triunfó en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava sección electoral.

Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria obtiene casi 47 % de los sufragios y le saca más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impone solamente en las secciones quinta y sexta.

Axel Kicillof es el gran ganador de la jornada electoral. Desafió a la dirigencia política y especialmente a la resistencia interna del kirchnerismo con su idea de desdoblar la elección y los resultados le dieron la razón. La victoria ratifica su liderazgo como gobernador de la provincia más grande del país, lo posiciona como el principal referente de la oposición y, especialmente, lo pone en carrera como candidato a Presidente en 2027.

En su entorno lo saben: por eso esta noche se escuchó en La Plata el nuevo estribillo “borombombom, borombombom, es para Axel la conducción”.

El contraste es notorio: la derrota llena de incógnitas a la Casa Rosada, que si bien en las últimas semanas había moderado sus expectativas —ya no hablaba de una victoria contundente—, ni el más pesimista de sus dirigentes esperaba esta “paliza” electoral.

Públicamente, La Libertad Avanza ponderará la cantidad de diputados y senadores que sumará a la Legislatura, pero internamente se abrirán muchos interrogantes. El primero es quién “paga” por esta derrota. En el búnker de Gonnet empezaron los pedidos de explicaciones por la estrategia electoral y los primeros apuntados son los Menem: Martín, el presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo, conocido públicamente como “Lule”, subsecretario de gestión institucional.

Ambos quedaron señalados por el escándalo de corrupción de las escuchas de Diego Spagnuolo y deberán dar explicaciones públicas más convincentes. Limitarse a hablar de una “operación opositora” evidentemente no caló.

También son apuntados por decisiones inexplicables. La semana pasada, Corrientes expuso el yerro del oficialismo de haber jugado en solitario, sin acordar con el gobierno local.

Y el resultado de esta tarde confirmó lo que algunos dirigentes ya venían cuestionando como la elección de candidatos poco conocidos de dudoso prontuario y la alta visibilidad pública de influencers y tuiteros que apelan a formas y modos patoteriles e irrespetuosos a los que claramente el electorado bonaerense hoy le dio la espalda.

Generalmente, cuando un gobierno nacional sufre una derrota electoral de esta naturaleza se espera que revise el rumbo. Los éxitos económicos en la baja de la inflación y la caída de la pobreza contrastan con la falta de política y decisiones que afectaron especialmente a sectores vulnerables, como jubilados, personas con discapacidad y estudiantes universitarios.

El propio presidente Javier Milei anticipó esta noche cuál será el futuro de su gestión. “No se retrocede ni un milímetro, el rumbo no sólo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar más”, enfatizó.

Como pilares de “ese rumbo”, Milei enumeró al superávit fiscal, el esquema cambiario y la política de desregulación. Casi a la par, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo —no se lo vio en el escenario junto a Milei— publicó en redes sociales: “Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni lo cambiario”.

El Presidente sí se mostró autocrítico en el plano político: “Hay que ser claros, hoy hemos tenido una clara derrota, los resultados no han sido positivos, hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”.

Escoltado por una parte importante de su gabinete, el jefe de Estado aseguró: “Si hemos cometido errores en lo político, vamos a modificar las acciones para tener un mejor resultado el 26 de octubre”.

Sección por sección

Primera sección (la de mayor cantidad de votantes, ~4.800.000): la lista encabezada por Gabriel Katopodis supera los 47 puntos y le saca más de 10 a la nómina liderada por Diego Valenzuela (LLA). Fuerza Patria suma 5 senadores y LLA 3.

(la de mayor cantidad de votantes, ~4.800.000): la lista encabezada por Gabriel Katopodis supera los 47 puntos y le saca más de 10 a la nómina liderada por Diego Valenzuela (LLA). Fuerza Patria suma 5 senadores y LLA 3. Segunda sección : Diego Nanni (Fuerza Patria) supera por 6 puntos a Natalia Blanco (LLA). Ambos partidos suman 4 diputados provinciales.

: Diego Nanni (Fuerza Patria) supera por 6 puntos a Natalia Blanco (LLA). Ambos partidos suman 4 diputados provinciales. Tercera sección : Verónica Magario (Fuerza Patria) obtiene más de 53 %; Maximiliano Bondarenko (LLA) no alcanza el 30 %. Resultado: Fuerza Patria suma 10 diputados provinciales y LLA 6.

: Verónica Magario (Fuerza Patria) obtiene más de 53 %; Maximiliano Bondarenko (LLA) no alcanza el 30 %. Resultado: Fuerza Patria suma 10 diputados provinciales y LLA 6. Cuarta sección : Diego Videla (Fuerza Patria) supera el 40 %; LLA con Gonzalo Cabezas llega al 30 %. Fuerza Patria suma 3 senadores; LLA 2.

: Diego Videla (Fuerza Patria) supera el 40 %; LLA con Gonzalo Cabezas llega al 30 %. Fuerza Patria suma 3 senadores; LLA 2. Quinta sección : única alegría para Milei: Guillermo Montenegro (LLA) supera por casi 4 puntos a Fernanda Raverta (FP). Resultado: LLA consigue 3 senadores; FP solo 2.

: única alegría para Milei: Guillermo Montenegro (LLA) supera por casi 4 puntos a Fernanda Raverta (FP). Resultado: LLA consigue 3 senadores; FP solo 2. Sexta sección : la lista de Oscar Liberman (LLA) supera por casi 7 puntos a Alejandro Dichiara (FP). LLA obtiene 5 bancas de diputados; FP 4.

: la lista de Oscar Liberman (LLA) supera por casi 7 puntos a Alejandro Dichiara (FP). LLA obtiene 5 bancas de diputados; FP 4. Séptima sección : María Inés Laurini (FP) obtiene las tres bancas de senadores provinciales en juego.

: María Inés Laurini (FP) obtiene las tres bancas de senadores provinciales en juego. Octava sección (“ciudad capital”, La Plata): FP gana por casi seis puntos y suma 3 diputados; LLA también logra 3, con Francisco Adorni (hermano del vocero presidencial) como principal postulante.

Fuente: INFOBAE