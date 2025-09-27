El Parque Nacional Patagonia fue distinguido en los Premios FED a la Actividad Turística Argentina

En la 3° edición de la FED – Premios a la Actividad Turística Argentina, el Parque Nacional Patagonia recibió un destacado reconocimiento por su valioso aporte al desarrollo del turismo nacional y su compromiso con la conservación ambiental.

En representación de Santa Cruz, la directora Provincial de Turismo, Rocío Albornoz, recibió el reconocimiento, destacando el trabajo articulado entre el sector público y las organizaciones que impulsan el desarrollo turístico y la preservación de los recursos naturales.

Al respecto, el secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez, expresó que “este premio al Parque Patagonia, es un reconocimiento al trabajo comprometido y silencioso que se viene realizando desde el territorio, con una mirada de largo plazo. Valoramos profundamente la articulación con las organizaciones que impulsan un modelo turístico sostenible, que respeta la identidad y pone en el centro a la comunidad y el entorno natural, concluyó.

El evento se llevó a cabo en Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunió a referentes del sector turístico de todo el país, distinguiendo a las iniciativas más innovadoras y sustentables del ámbito turístico argentino.

Desde la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, celebramos con orgullo este importante logro, que pone en valor el esfuerzo sostenido por promover un turismo responsable, inclusivo y sustentable, en armonía con las comunidades locales y el entorno natural.

Este reconocimiento reafirma el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con la consolidación de un modelo turístico que potencie los atractivos de la provincia ante el país y el mundo.