“El oficialismo considera reglamentario silenciar a diputados”

Así lo manifestaron diputados y diputadas del Bloque Unión por la Patria, cuyas iniciativas parlamentarias no pueden ser tratadas en las comisiones legislativas por decisión del oficialismo. “La democracia, la institucionalidad no existen en esta Cámara y se suman a una serie de prácticas basadas en descalificaciones a los legisladores de nuestro Bloque en el Recinto y en las comisiones”, indicaron los diputados.

Desde el lunes se desarrollan las comisiones parlamentarias en la Cámara de Diputados y “el Bloque del Oficialismo no sólo no respeta las propias reglas de pedido de proyectos para su tratamiento en las comisiones, sino que, además de vetar el tratamiento de los otros dos Bloques, piden cualquier iniciativa y sin más la despachan para ser enviada al archivo si es de UxP o recibe el despacho si es de PSC”, indicó el Diputado Eloy Echazú titular del Bloque opositor.

“Acá pareciera que los proyectos, se tratan o no depende la cara del cliente y no entienden que detrás de cada iniciativa hay una comunidad que necesita respuestas y ahí es donde no importa de qué partido es; hay un bien superior que es el de la sociedad pero su sed de revanchismo puede más”, indicó Echazú quien destacó los proyectos de emergencia comercial, el repudio al cierre del Corredor Atlántico, el pedido de informes por la salida de otra petrolera en Santa Cruz, como así también los innumerables proyectos de pedidos específicos de cada localidad que “dependen del humor del diputado que presida la comisión”.

Más adelante, Echazú se hizo eco de las palabras de la Diputada Agostina Mora quien indicó a través de sus redes sociales que “ hace varias semanas, el bloque oficialista tomó la decisión arbitraria y antidemocrática de excluir los proyectos de nuestro bloque del debate de comisiones y, en consecuencia, su posibilidad de análisis y tratamiento”.

“Esto limita nuestra posibilidad de trabajar y obstaculiza la función legislativa para la que fuimos elegidos por el pueblo de Santa Cruz. Los parlamentos son el núcleo fundamental de las democracias, sin embargo, el oficialismo considera reglamentario silenciar a las diputadas y diputados que no se alinean con el Gobierno actual. Estas acciones se suman a una serie de prácticas basadas en descalificaciones a los legisladores de Unión por la Patria, tanto en el Recinto, como en las comisiones. ¿La democracia y la institucionalidad? Desdibujadas”, agregó la legisladora quien finalizó indicando “no guardamos silencio ante las prácticas de violencia política y abuso de las posiciones de poder. ¡Seguiremos luchando por las necesidades de la comunidad y lo que creemos justo!”.